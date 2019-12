L’insonnia è un problema ricorrente per molte persone. Colpisce 7 italiani su 10. Dallo stress all’ansia, sono numerosi i fattori scatenti. Ci sono prove evidenti che dormire anche solo cinque ore o meno aumenti molto il rischio di conseguenze negative per la salute. Falso che un drink prima di andare a dormire favorisca il riposo. Vero invece che è meglio non andare a letto con lo stomaco troppo pieno e addormentarsi sul fianco sinistro: in questo modo si facilita la digestione, si evita e/o riduce il reflusso, non siamo disturbati da una digestione laboriosa.

La dieta può invece avere un impatto concreto in funzione anti insonnia. Quello che mangiamo potrebbe aumentare o diminuire la possibilità di chiudere occhio. Holly Housby, esperta del sonno britannica, ha spigeto a FEMAIL, citato dal Daily Mail, quali alimenti possono aiutarci a dormire.

Il formaggio, in particolare la mozzarella, sono una fonte di triptofano, che svolge un ruolo vitale nella produzione di serotonina e, a sua volta, la melatonina, l’ormone che induce il sonno. Anche i carboidrati, sebbene vengano considerati da molti, nemici del sonno, hanno dimostrato di rendere il triptofano più disponibile per il cervello.

Avena. Come fonte naturale di melatonina, l’ormone che regola i nostri cicli di sonno e veglia, può aiutare a migliorare la qualità del sonno. Il salmone (meglio ancora se selvatico), è una fonte di omega 3 e di magnesio, vitamina B6 e triptofano, che incoraggiano l’ormone che regola il sonno serotonina.

Il latte è un’altra fonte di melatonina e triptofano. Puoi berne una tazza prima di andare a dormire. Sì al tofu, una base di soia sono buone fonti di triptofano, il tofu è un’ottima opzione a base vegetale che tutti possono incorporare nei loro pasti.

Il tofu contiene triptofano ed è ricco di proteine ​​e calcio, entrambi composti che promuovono il sonno. Anche le uova contribuirebbero a regolare il ciclo del sonno corporeo. Da mettere nel carrello anche le ciliegie, ricche di melatonina.

Infine l’avocado, frutto alleato della salute. Una ricerca ha mostrato che il magnesio (di cui il frutto è fonte) riduce i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress , aiutando a calmare il sistema nervoso in preparazione al sonno.