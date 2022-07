Il cacao aiuta a mantenere il cuore sano: lo studio

Buone notizie per gli amanti del cioccolato. Gli scienziati hanno scoperto che i flavanoli, gli antiossidanti presenti nel cacao, possono mantenere il cuore sano, abbassando la pressione sanguigna. Lo fanno mantenendo elastiche le pareti dei vasi sanguigni, consentendo al sangue di fluire più facilmente attraverso il corpo. E’ quanto evidenzia una ricerca che è stata pubblicata sulla rivista Frontiers in Nutrition. Lo studio dell’Università del Surrey ha rilevato che le persone che assumevano integratori di cacao avevano una pressione sanguigna più bassa e i vasi sanguigni più elastici entro tre ore. Le pillole contenevano tanti flavanoli quanto circa mezzo chilogrammo di cioccolato fondente.

Nello studio, 11 adulti sani hanno consumato una capsula di cacao o un placebo a giorni alterni per quasi due settimane mentre svolgevano la loro vita quotidiana. I partecipanti indossavano un monitor per la pressione sanguigna sul braccio e una clip da dito che misurava la rigidità delle loro arterie. La loro pressione sanguigna era più bassa e le loro arterie si rilassavano nei giorni in cui assumevano i flavanoli, anche fino a otto ore dopo.

Il ricercatore capo, il professor Christian Heiss, cardiologo, ha dichiarato: “L’impatto positivo dei flavanoli del cacao sul nostro sistema cardiovascolare è innegabile”. Heiss ha spiegato che questo potrebbe essere un valido aiuto per le terapie farmaclogiche. Ha aggiunto: “I medici spesso temono che alcune compresse per la pressione sanguigna possano diminuire troppo la pressione sanguigna in alcuni giorni specifici.” “Quello che abbiamo trovato indica che i flavanoli del cacao riducono la pressione sanguigna solo se è elevata”.

Un precedente studio del 2020 realizzato dall'Università di Reading e pubblicato sulla rivista Scientific Reports ha rivelato che seguire una dieta con cibi e bevande ricchi di flavanoli, che si trovano nel tè, nelle mele, nei frutti di bosco, nel cacao, potrebbe portare a un abbassamento della pressione sanguigna.