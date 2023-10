Ictus: prevenirlo è possibile in 9 casi su 10 con stili di vita adeguati

L’ictus cerebrale è una delle principali cause di disabilità nel mondo, colpendo ogni anno più di 12 milioni di persone. Tuttavia, un dato incoraggiante emerge: il 90% degli ictus è associato a fattori di rischio modificabili. In occasione della Giornata Mondiale 2023 contro l’ictus cerebrale, la World Stroke Organization lancia il tema #PiuFortidellIctus, evidenziando che seguendo stili di vita adeguati, è possibile prevenire ben 9 casi su 10 di ictus.

Ictus, l’importanza della prevenzione

La prevenzione dell’ictus inizia con scelte di vita consapevoli. Adottare un’ alimentazione corretta e sana, come suggerito dalla dieta mediterranea, rappresenta un passo fondamentale. Abbandonare il fumo, controllare la pressione, il colesterolo, la glicemia e la fibrillazione atriale sono azioni che contribuiscono significativamente alla prevenzione. Limitare il consumo di alcol completa questo quadro di stili di vita sani.

Il messaggio di #PiuFortidellIctus

Andrea Vianello, Presidente di Alice Italia Odv, sottolinea l’importanza di essere consapevoli dei fattori di rischio che aumentano la probabilità di essere colpiti da ictus cerebrale. #PiuFortidellIctus trasmette un messaggio positivo sulla prevenzione, evidenziando che agire fa la differenza. Sia attraverso decisioni politiche che rendano i servizi più accessibili, sia attraverso scelte quotidiane individuali, è possibile influenzare positivamente il rischio di ictus.

Ictus, la situazione in Italia

In Italia, quasi 100.000 persone vengono colpite da ictus ogni anno, e la metà di loro rimane con problemi di disabilità anche grave. Attualmente, circa 1 milione di persone sopravvissute all’ictus vivono con esiti più o meno invalidanti. Il fenomeno è in crescita, in parte a causa dell’invecchiamento della popolazione e dei progressi nelle terapie disponibili.

La prevenzione dell’ictus è alla portata di tutti attraverso stili di vita adeguati. La Giornata Mondiale 2023 contro l’ictus ci ricorda che siamo più forti dell’ictus quando facciamo scelte consapevoli. Condividi il messaggio di #PiuFortidellIctus e contribuisci a diffondere la consapevolezza sulla prevenzione di questa patologia che può cambiare vite.