Gwyneth Paltrow è diventata in questi anni un’icona per chiunque aspiri a portare avanti un regime di vita healthy. L’attrice, attraverso il suo sito Goop, condivide segreti di bellezza, prodotti e ricette per un fisico al top. Nelle scorse settimane ha fatto discutere una sua provocaione, ovvero vendere una candela dal nome “Time smells like my vagina“, questa odora come la mia vagina, che ha anche dato vita a molti meme sui social.

Un piatto particolarmente amato da Gwyneth Paltrow è il pollo con pepe nero. Cucinarlo è molto semplice: dopo aver saltato un po’ in padella delle verdure, si mettono in forno con il pollo per 40 minuti. Vanno condite con cipolla rossa, aglio e zenzero. Poi bisogna aggiungere cocco, tamari e pepe nero. Infine, un po’ di riso integrale o quinoa, da condire con coriandolo per dargli un tocco fresco.

Ma questi non sono gli unici ingredienti utilizzati da Gwyneth. Zuppe di verdure, lattuga rossa e verde, riso nero, carne bianca, mango, avocado, cetrioli, semi di chia, cioccolato vegano e aquafaba, ovvero l’acqua di cottura dei legumi ritenuta l’ingrediente vegano per eccellenza. Ancora cavolfiore, patate, piselli. Poi coriandolo, menta, cumino, lime e sale kosher. Gli ingredienti appena elencati sono solo alcuni usati da Paltrow per cucinare i suoi piatti puliti, come li definisce lei stessa, che fanno un gran bene alla nostra pelle, sgonfiano e prevengono mille disturbi.

I cibi che si contrappongono agli alimenti ‘tossici’, come merende e menù industriali, zucchero, glutine, latticini, carne rossa, soia, arachidi, melanzane, alcol e caffeina, che attaccano le pareti intestinali, favoriscono le allergie e le intolleranze, le reazioni infiammatorie e la cattiva digestione. Fra i cibi incriminati ci sono anche la mozzarella e la pasta, cioè i nostri comfort food ai quali si dovrebbe dire addio per evitare il patatrac intestinale.