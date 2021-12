Gravidanza, curare la gengivite dimezza il rischio di parto prematuro

Le gengive infiammate in gravidanza sono pericolose per il piccolo, possono aumentare il rischio di parto prematuro. Ma la buona notizia è che curare la gengivite quando si è in dolce attesa dimezza il rischio di partorire prematuramente e riduce il rischio che il bambino nasca sottopeso. A rivelarlo è uno studio condotto presso l’Università di Sydney e pubblicato sul Journal of Oral Health and Preventive Dentistry. Si tratta di una revisione sistematica dei dati dei lavori già pubblicati sull’argomento, su un ragguardevole numero di donne, oltre 1000 pazienti in totale.

Il legame tra gravidanza e gengivite