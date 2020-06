La fame nervosa è sempre dietro l’angolo quando siamo a dieta e vogliamo dimagrire.

In realtà, anche se non si segue un regime ipocalorico, sfogarsi su dolci o in generale junk food può compromettere la salute anche di chi non ha problemi con la bilancia.

Di solito l’estate si tende a mangiare di meno perché si trascorre molto tempo fuori casa.

Tuttavia, quest’anno gli spostamenti sono notevolmente ridimensionati a causa della restrizioni da Covid-19.

Quando la fame nervosa si fa sentire dobbiamo imparare a non farci cogliere impreparate.

La frutta è la prima alleata, ma questo non significa che siamo autorizzate a finire una ciotola piena di ciliegie o mango.

La grande alleata dell’estate è l’anguria, una delle migliori opzioni per combattere la disidratazione nei giorni più caldi (Leggi anche diabete e frutta estiva).

Il frutto è fatto per il 95% di acqua ed è un alleato della linea.

Lo studio sull’anguria la promuove come alleata della linea.

Secondo uno studio pubblicato nel Natural Health Research Institute l’anguria è un frutto in grado di aumentare la sensazione di sazietà.

Si presenta come l’opzione perfetta per perdere peso quando si è a rischio di obesità.

La ricerca ha coinvolto un gruppo di persone alle quali per quattro settimane sono stati dati rispettivamente uno spuntino all’anguria e dei biscotti a basso contenuto calorico.

Dai risultati è emerso che coloro che avevano mangiato anguria mostravano una riduzione significativa del peso, soprattutto fianchi e vita.

Chi invece aveva mangiato biscotti non mostrava lo stesso senso di sazietà, con il risultato di essere più propensi a mettere su chili di troppo.

Estate e anguria, tutto per gli italiani.

Secondo un recente sondaggio svolto da Groupon in cinque Paesi europei per 7 europei su 10 associano l’estate al gelato

Fanno eccezione l’Italia e la Francia: per il 60% degli italiani il gusto dell’estate è l’anguria, mentre il 79% dei francesi vota la classica grigliata estiva.