L’esercizio leggero per tre mesi migliora la funzione cognitiva negli anziani. E’ quanto emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista GeroScience. Sulla base di precedenti indagini condotte dai ricercatori dell’Università di Tsukuba e dell’Università della California, è stato osservato che anche brevi sessioni di esercizio fisico leggero, come camminare e yoga, possono stimolare il cervello e produrre miglioramenti temporanei nelle prestazioni cognitive.

Come è stato svolto lo studio

Per questo studio, un gruppo di adulti sani di mezza età e anziani (di età compresa tra 55 e 78 anni) è stato diviso casualmente in due sottogruppi: uno ha eseguito esercizi in bicicletta a bassa intensità tre volte alla settimana per tre mesi (gruppo di esercizi), mentre l’altro gruppo ha continuato la normale routine quotidiana (gruppo di controllo). Il team di ricerca ha valutato la funzione esecutiva dei partecipanti utilizzando un test di Stroop e ha valutato l’attività della corteccia prefrontale durante l’attività utilizzando la spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso prima e dopo l’intervento. I risultati hanno rivelato che il primo gruppo di esercizio ha mostrato un miglioramento significativo della funzione esecutiva rispetto al secondo. I benefici dell’esercizio fisico leggero erano particolarmente evidenti nel gruppo degli adulti più anziani (68-78 anni).

Come si legge sul sito Medical X Press: “Il meccanismo cerebrale alla base di questo miglioramento ha comportato un aumento dell’attivazione efficiente della corteccia prefrontale. In altre parole, la funzione esecutiva era alta mentre la corrispondente attivazione cerebrale era relativamente bassa. Questi risultati suggeriscono che anche tre mesi di lieve esercizio fisico possono rafforzare le reti funzionali del cervello, consentendo alla corteccia prefrontale di essere utilizzata in modo più efficiente durante il test di Stroop”.

“Questa scoperta evidenzia l’impatto positivo dell’esercizio leggero senza stress per un periodo di tre mesi nel rafforzamento della corteccia prefrontale e nel miglioramento della funzione cognitiva tra gli anziani. Si prevede che i risultati contribuiranno allo sviluppo di nuovi programmi e strategie di esercizio che migliorano la funzione esecutiva e sono facilmente accessibili per le persone anziane con bassi livelli di forma fisica e motivazione limitata all’esercizio”.