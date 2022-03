Emicrania più diffusa nelle donne con endometriosi

L’emicrania è più diffusa nelle donne con endometriosi, in particolare quelle che hanno in concomitanza anche l’adenomiosi, cioè l’ispessimento della parete dell’utero. Lo evidenzia una ricerca della Sun Yat-Sen University, in Cina, pubblicata sulla rivista Frontiers in Endocrinology.

Lo studio

Per arrivare a questa conclusione lo studio ha coinvolto 167 pazienti con endometriosi e 190 con altre condizioni ginecologiche benigne, seguite da settembre 2017 a gennaio 2021. Tra le pazienti con endometriosi, sono state rilevate 49 con adenomiosi. Inoltre, sono state incluse nella ricerca altre 41 donne con quest’ultima condizione ma senza endometriosi.

“A causa della mancanza di marker diagnostici-scrivono gli autori- la diagnosi di endometriosi ed emicrania spesso non arriva o è ritardata. E’ consigliabile aumentare il sospetto diagnostico per le pazienti che presentano una di queste condizioni al fine di ottimizzare la terapia”.

Endometriosi, un problema molto diffuso

L’endometriosi è una patologia abbastanza comune che causa dolore pelvico cronico. E’ determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Questo tessuto può crescere sulle ovaie, sulle tube di Falloppio, sull’intestino e su altri organi addominali.

Gli esperti stimano che interessa circa il 10-20% delle donne in età fertile. Colpisce prevalentemente donne tra i 25 e i 35 anni. Benché nel nostro paese siano affette da endometriosi tre milioni di donne circa, la diagnosi è nel 30-40% dei casi accidentale. Spesso, avviene durante controlli ginecologici di routine o eseguiti per altre patologie.

Sintomi a cui prestare attenzione

Molte persone che soffrono di questa patologia riferiscono che i loro sintomi sono iniziati durante l’adolescenza. Sintomi comuni includono:

crampi mestruali dolorosi.

sanguinamento mestruale abbondante.

mestruazioni irregolari.

sanguinamento tra le mestruazioni.

rapporti sessuali dolorosi.

problemi digestivi come nausea, costipazione o diarrea.

dolore durante la minzione e i movimenti intestinali.