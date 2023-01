Drink no grazie, quelli che...Il capo mi costringe a bere alcol

Gennaio è il mese del detox post festivo. Un mese carico di aspettative, quasi alla pari di settembre. Dopo i drink di troppo della fase natalizia, l’obiettivo sarebbe quello di evitare l’alcol o quantomeno starne alla larga per un po’. Poi c’è chi vorrebbe fare a meno del bicchiere sul posto di lavoro, ma non riesce perché costretto dal proprio capo. Ebbene sì, lo afferma un lavoratore britannico su cinque, secondo un sondaggio condotto su 3.000 persone dal UK Addiction Treatment Group. Un lavoratore su 5 afferma di sentirsi obbligato a consumare alcol durante gli eventi lavorativi, mostrandosi incapace di dire: “No, grazie”.

La pressione per “adattarsi” e i tentativi di costruire relazioni con i capi durante la socializzazione rappresentano un problema per molti degli intervistati. Il sondaggio ha anche rivelato una differenza di genere nelle pressioni sul consumo di alcol sul lavoro, che in questo caso va a svantaggio degli uomini. L’età è un fattore chiave. Un terzo dei 25-30enni ha ammesso di aver bevuto alcolici a causa delle pressioni sul lavoro, rispetto a solo uno su dieci tra i 50 ei 59 anni. La metà dei diciottenni ha dichiarato che il loro capo li incoraggia a bere. Il problema sembra essere più diffuso a Londra, rispetto ad altre località del l’Inghilterra, come lo Yorkshire e le East Midlands.

I risultati del sondaggio arrivano un mese dopo che gli ultimi dati del SSN britannico hanno rivelato che i decessi correlati all’alcol hanno raggiunto il massimo storico nel 2021. Circa 9.641 persone sono morte a causa dell’alcol, con un aumento del 7,4% dal 2020. Secondo i dati del governo, in Inghilterra circa 800.000 ricoveri ospedalieri tra il 2020 e il 2021 sono stati correlati all’alcol.

Commentando i risultati, Nuno Albuquerque, specialista delle dipendenze e responsabile del trattamento presso il UK Addiction Treatment Group, ha dichiarato: “È difficile adattarsi al lavoro e mettersi alla prova, quindi non sorprende che i dipendenti cerchino di costruire relazioni socializzando con i capi tramite l’alcool. Ma è importante tenere presente che l’alcol modifica il comportamento delle persone. Per alcuni, essere sotto l’influenza di persone con cui hanno rapporti professionali potrebbe essere una combinazione pericolosa”. Fonte: Daily Mail.