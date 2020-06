Quando siamo a dieta e vogliamo dimagrire siamo sempre alla ricerca di piatti alleati che possano saziarci senza avere un impatto negativo sulla forma fisica.

Abbiamo individuato una zuppa che può a tutti gli effetti entrare a far parte del vostro regime alimentare sano.

Parliamo del gazpacho, una zuppa fredda a base di verdure crude, molto apprezzata d’estate in Spagna soprattutto in regioni come l’Andalusia.

Ci sono diversi tipi di gazpacho, quello tradizionale andaluso, quello di ciliegie, quello dell’Estremadura, di carota o di anguria.

Il gazpacho piatto ideale per le diete dimagranti.

Questo piatto a base di verdure ha pochissime calorie ed è ottimo se si vuole dimagrire: circa 50 kcal per 100 ml, sempre a patto che non si aggiunga pane.

E’ una fonte di antiossidanti come il licopene del pomodoro, ha carotene e vitamine C, A ed E, fornite dal pepe e olio d’oliva.

E’ una fonte di fibre, fondamentali per il controllo della fame, per la regolarità intestinale e il controllo della glicemia.

Contiene inoltre minerali come fosforo, ferro, calcio, zinco e magnesio.

In generale, essendo ricco di acqua è un’ottima fonte di idratazione, soprattutto per chi non ha la buona abitudine di bere durante il giorno.

E poi contiene uno degli ingredienti più salutari in circolazione, ovvero l’aglio.

Aglio e cipolla alleati della salute.

Questi due ortaggi tanto cari alla cucina mediterranea, ancora meglio se consumati insieme nel soffritto, potrebbero avere un potente effetto protettivo contro il cancro al seno.

Il soffritto mangiato più di una volta al giorno riduce del 67% il rischio, come emerso da uno studio condotto da Gauri Desai, epidemiologa della University at Buffalo (UB).

Aglio, cipolla e altre piante della stessa famiglia (dal porro all’erba cipollina) sono alleati nella prevenzione delle malattie, tra cui alcuni tumori.

Il consumo del soffritto, quando esaminato da solo, è risultato inversamente associato al rischio di cancro.

