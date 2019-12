Dopo le feste natalizie partirà la corsa all’eliminazione dei chili di troppo. Dimagrire non è sempre un’impresa facile, ma i nuovi metodi mindful hanno dimostrato che la prima cosa da fare è quella di non vivere la dieta come una pura privazione. Se si vuole perdere peso in modo serio bisogna rivolgersi a uno specialista dell’alimentazione come un dietologo o un nutrizionista. Ecco una serie di consigli utili quando si vuole dimagrire.

Preparare a casa degli spuntini salutari senza aggiunta di sale o zucchero:

frutta, frutta secca o yogurt magro. Dire addio agli alimenti trasformati, ricchi di sodio, grassi, calorie e zucchero. Questa è una delle fasi più dure, ma puoi pensare di creare delle opzioni salutari, sfogando la tua fantasia. (Leggi questi consigli dello Shoku-Iku Giapponese).

Mangiare più proteine. Questo non significa fare sempre una dieta chetogenica. In quest’ultimo caso la scelta alimentare non solo deve essere determinata nel tempo, ma essere seguita da un medico. Evitare il fai da te.

Includere le fibre integrali nella dieta. Favoriscono il funzionamento dell’intestino, abbassano colesterolo e glicemia (riducendo il rischio di diabete) e, perché no, ci aiutano a rimanere in forma. Ma c’è un particolare in più: per una maggiore efficacia, le fibre andrebbero assunte subito dopo il pasto.

Smettere di aggiungere lo zucchero ai cibi e alle bevande. Molti prodotti già lo contengono, dagli yogurt alla frutta o al cioccolato, ai succhi di frutta. Bere tè durante la giornata. Puoi scegliere tra quello verde, quello nero o quello oolong.

Bere acqua. Una corretta idratazione è infatti una valida alleata per regolare il senso della fame, eliminare le tossine in eccesso e accelerare gli effetti di una dieta ipocalorica attraverso il meccanismo della termogenesi.

Tra gli altri consigli ci sono: evitare i carboidrati raffinati, lavarsi i denti tra un pasto e l’altro, mangiare lentamente.