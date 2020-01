Anche lo yogurt contiene carboidrati. Non tutti ne hanno la stessa quantità però. In linea di massima lo yogurt greco intero ne ha 7,75 grammi, lo yogurt greco senza grassi: 8,82 grammi, lo yogurt normale senza grassi: 18,8 grammi. Senza contare che marche diverse potrebbero aggiungere quantità di zucchero al latte che usano per fare lo yogurt. Anche le confetture sono una fonte di zuccheri aggiunti, così come cioccolato, pistacchio o stracciatella.

“Per i miei clienti che seguono diete povere di carboidrati, di solito consiglio uno yogurt non aromatizzato o uno skyr greco con latte intero”, spiega Jessica Cording, dietista e autrice di The Little Book of Game-Changers, come riporta il sito WomensHealthMag. Brown consiglia di attenersi ai prodotti con 10 grammi di carboidrati – o meno – per porzione. Se stai seguendo un regime cheto e hai bisogno di limitare i tuoi carboidrati giornalieri a 50 grammi o meno, scegli yogurt che abbiano sei o meno grammi per porzione.

Il Siggi’s è uno yogurt denso, ricco di proteine, che offre versioni a basso contenuto di carboidrati. 100 calorie per porzione con 5 g di grassi, 4 g di carboidrati, 3 g di zucchero, 11 g di proteine. Altra alternativa è FAGE senza zuccheri aggiunti, 160 calorie per porzione, 4,5 g di grassi (3 g di sat), 7 g di carboidrati, 7 g di zucchero, 23 g di proteine.

I benefici di questo tipo di alimento sono numerosi. Non solo sono alleati dell’intestino per la presenza di fermenti lattici vivi, ma sembrano essere preziosi alleati delle donne contro la pressione alta. Mangiarli cinque volte a settimana riduce il rischio di sviluppare ipertensione del 20 per cento.

Lo ha dimostrato uno studio di Justin Buendia, della Boston University School of Medicine. “Nessun cibo è una bacchetta magica , ma l’aggiunta di yogurt in una dieta sana sembra aiutare a ridurre il rischio a lungo termine di pressione alta nelle donne”, ha spiegato l’autore della ricerca Justin Buendia.