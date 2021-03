Chi soffre di diabete lo sa: la cura definitiva per questa malattia ancora non c’è. Tuttavia, è possibile agire per tenerlo a bada, seguendo le raccomandazioni del proprio medico su stile di vita, dieta e farmaci adeguati. Ora però i malati di diabete potranno avere un aiuto in più. Un nuovo tipo di iniezione di insulina basale, una volta alla settimana, può essere uno dei futuri trattamenti della lotta al diabete. Questa cura, infatti, può portare a un tasso inferiore di ipoglicemia rispetto all’insulina basale fatta ogni giorno.

Sono i sorprendenti risultati di uno studio condotto in fase 2 e presentato nel corso di Endo 2021, l’incontro annuale della Endocrine Society.

Nel lavoro è stato usato un farmaco sperimentale chiamato Bif (insulina basale Fc). Questo farmaco è stato confrontato l’insulina degludec, un’insulina giornaliera di lunga durata che è disponibile in commercio.

Diabete, iniezione una volta a settimana invece che tutti i giorni

Juan Frias, ricercatore del National Research Institute di Los Angeles che ha condotto l’analisi, spiega:

“Il numero ridotto di iniezioni di insulina settimanale può migliorare l’aderenza alla terapia insulinica. Ciò potrebbe portare a risultati migliori per i pazienti rispetto alle insuline basali giornaliere”.

Inoltre, una iniezione a settimana rispetto che tutti i giorni offre molti altri vantaggi. Il dosaggio una volta alla settimana può anche aumentare la volontà dei pazienti con diabete di tipo 2 di iniziare la terapia con insulina quando i farmaci orali da soli non danno più un adeguato controllo della glicemia.

Rispetto all’insulina degludec, i pazienti che assumevano Bif hanno ottenuto un simile controllo glicemico a lungo termine. Inoltre, l’uso di Bif ha portato a tassi di ipoglicemia significativamente inferiori o, comunque, bassi livelli di zucchero nel sangue (meno di 70 mg/dl).

