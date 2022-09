Diabete di tipo 2, uno yogurt al giorno potrebbe prevenirlo

Bere un bicchiere di latte o mangiare uno yogurt ogni giorno potrebbe aiutare a prevenire il diabete di tipo 2. Troppe carni rosse, lavorate e persino bianche sembrano avere invece l’effetto opposto. Lo evidenzia una ricerca presentata questa settimana al meeting annuale della European Association for the Study of Diabetes a Stoccolma, in Svezia. Il progetto ha valutato 13 meta-analisi precedenti, coinvolgendo in totale 175 studi, che hanno esaminato 12 diversi alimenti di origine animale e il possibile collegamento con il diabete di tipo 2.

Dalla ricerca è emerso che le persone che mangiano 100 g al giorno di carne rossa hanno il 22% in più di probabilità di sviluppare la condizione, rispetto alle persone che ne mangiano di meno. Il rischio sale al 30 per cento per 50 g/giorno di carni lavorate. Con la carne bianca il rischio è maggiore del 4%.

La dottoressa Annalisa Giosuè ha affermato: “Le carni rosse e lavorate sono importanti fonti di componenti come acidi grassi saturi, colesterolo e ferro eme, tutti noti per promuovere l’infiammazione cronica di basso livello e lo stress ossidativo, che, a loro volta, possono ridurre la sensibilità delle cellule a insulina. Le carni lavorate contengono anche nitrati, nitriti e sodio, che possono danneggiare le cellule del pancreas che producono insulina”. In confronto, la carne bianca contiene un “contenuto di grassi inferiore, un profilo di acidi grassi più favorevole e una quantità inferiore di ferro eme”, ha aggiunto.

Ma attenzione, perché i latticini sembrano avere un effetto protettivo contro il diabete di tipo due o non fare alcuna differenza. Tutto dipende dal fatto che siano o meno a basso contenuto di grassi. Coloro che consumano 200 g di latte al giorno, l’equivalente di un bicchiere, hanno il 10% di probabilità in meno di andare incontro alla malattia. Il rischio scende al 6% tra quelli che mangiano 100 g di yogurt ogni giorno.

Il dottor Giosuè ha aggiunto: “I latticini sono ricchi di sostanze nutritive, vitamine e altri composti bioattivi che possono influenzare favorevolmente il metabolismo del glucosio, l’elaborazione dello zucchero da parte dell’organismo (…)”. Fonte: Daily Mail. Foto di Couleur da Pixabay.