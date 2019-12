Il detox time è ormai una pratica molto diffusa. La vita frenetica moderna ci porta a fare delle scelte alimentari non sempre salutari, che a lungo termine lasciano degli effetti collaterali. Ognuno di noi dovrebbe essere in grado di capire quando abbiamo superato quel limite che non ci permette più di essere serene.

Avere una dieta ricca di cibi raffinati, zuccheri aggiunti, ma anche fumare, non fare movimento, stare troppo a contatto con l’inquinamento sono alcune delle abitudini errate da correggere. Ecco una serie di consigli detox per depurarsi.

Evita gli zuccheri aggiunti. L’eccesso a tavola, nei carboidrati tipo il pane bianco come nelle bevande zuccherate, è pericoloso, a lungo termine, sui trigliceridi nel sangue, l’insulino resistenza, le complicanze del diabete. E questo vale sia per le persone con disordini metabolici che in quelle in salute. Se proprio non puoi fare a meno del dolce, opta per un pezzo di cioccolata fondente, oltre il 70%.

L’idratazione potrebbe essere la migliore alleata contro la disintossicazione. Il tuo corpo dipende dall’acqua. Inizia la giornata svegliandoti e bevendo un bicchiere d’acqua con succo di mezzo limone.

Parola d’ordine: muoversi. L’esercizio fisico è una forma di disintossicazione sana poiché incoraggia la circolazione nel sangue e nel sistema linfatico. Questo migliorerà anche la digestione, ridurrà la tensione e rafforzerà il corpo.

Bevi tè, uno dei segreti di bellezza della modella Gisele Bündchen. Quello verde può essere un toccasana per l’intestino e può aiutare a lottare contro l’obesità, come dimostrato da uno studio sui topi.

Incrementa il consumo di frutta (meglio se intera) e verdura, cereali integrali, fagioli e legumi e piccole quantità di noci e semi. Elimina tutti i segni dell’inquinamento dal tuo corpo: struccati per bene, pulisci il naso, lava i capelli e il corpo, allontana gli abiti con cui sei uscita dal luogo in cui dormi. Se hai la possibilità, concediti una sauna. Esfolia la pelle e massaggiala con un olio profumato, questo ti aiuterà a eliminare le tossine dalla pelle e rinfrescare la circolazione.

Infine, non trascurare il riposo. Perdere appena 16 minuti di sonno potrebbe fare la differenza tra una giornata proficua e all’insegna della lucidità in ufficio e una piena di distrazioni. Se puoi, dormi il necessario per ristorarti.