La depressione si sconfigge anche praticando atti di gentilezza. Lo rivela uno studio pubblicato su The Journal of Positive Psychology. Lo studio ha rilevato che l’esecuzione di atti di gentilezza verso terzi ha portato a miglioramenti non osservati in altre due tecniche terapeutiche utilizzate per trattare la depressione o l’ansia. L’agire in modo altruista ha aiutato le persone a sentirsi più in contatto con gli altri, ha affermato il coautore dello studio, David Cregg, che ha guidato il lavoro come parte del suo dottorato di ricerca.

“La connessione sociale è uno degli ingredienti della vita più fortemente associati al benessere. Compiere atti di gentilezza sembra essere uno dei modi migliori per promuovere tali connessioni”, ha affermato Cregg. La ricerca ha rivelato che compiere atti di gentilezza ha aiutato le persone a distogliere la mente dai propri sintomi di depressione e ansia. “Spesso pensiamo che le persone depresse abbiano abbastanza cose da affrontare, quindi non vogliamo caricarle chiedendo loro di aiutare gli altri. Ma questi risultati sono in contrasto con ciò”, ha detto.

“Fare cose carine per le persone e concentrarsi sui bisogni degli altri può effettivamente aiutare le persone con depressione e ansia a sentirsi meglio con se stesse”. Lo studio ha coinvolto 122 persone nell’Ohio centrale, che presentavano sintomi da moderati a gravi di depressione, ansia e stress.

Come è stato svolto lo studio.

Dopo una sessione introduttiva, i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi. Due dei gruppi sono stati assegnati a tecniche spesso utilizzate nella terapia cognitivo comportamentale (CBT) per la depressione. I membri del terzo gruppo sono stati istruiti a compiere tre atti di gentilezza per due giorni alla settimana. Gli atti di gentilezza sono stati definiti come “atti grandi o piccoli che avvantaggiano gli altri o rendono felici gli altri, in genere a un certo costo per te in termini di tempo o risorse”.

I risultati hanno mostrato che i partecipanti di tutti e tre i gruppi hanno mostrato un aumento della soddisfazione di vita e una riduzione dei sintomi di depressione e ansia dopo le 10 settimane dello studio. “Questi risultati sono incoraggianti perché suggeriscono che tutti e tre gli interventi dello studio sono efficaci nel ridurre il disagio e migliorare la soddisfazione”, ha detto Cregg.

“Ma gli atti di gentilezza hanno comunque mostrato un vantaggio sia rispetto alle attività sociali che alla rivalutazione cognitiva, facendo sentire le persone più connesse ad altre persone, il che è una parte importante del benessere”, ha affermato. “C’è qualcosa di specifico nell’eseguire atti di gentilezza che fa sentire le persone in contatto con gli altri. Non è sufficiente stare con altre persone, partecipare ad attività sociali”, ha detto. Fonte: Medical X Press. Foto da Pixabay.