Depressione e problemi mentali possono aumentare il rischio di ictus

La depressione e i problemi di salute mentale possono aumentare il rischio di ictus. Lo evidenzia una ricerca basata su due studi e pubblicata sulla rivista Neurology. Nell’anno prima di subire un ictus, i sopravvissuti coinvolti nella ricerca avevano il 46% in più di probabilità di avere un umore depresso rispetto a un gruppo di controllo di persone che non avevano avuto un ictus. Lo studio ha anche suggerito che le persone depresse hanno avuto più difficoltà a riprendersi dopo un ictus.

La depressione espone a maggior rischio di ictus

Un secondo studio ha esaminato i record di persone con geni noti per essere collegati a depressione, disturbo bipolare e disturbo affettivo stagionale e ha scoperto che quelli con il più alto rischio genetico avevano maggiori probabilità di subire un ictus.

La neurologa americana Sandra Narayanan ha suggerito: “I sintomi depressivi possono essere associati a un aumento dello stress, che può aumentare in modo indipendente l’infiammazione, il rischio di malattie cardiovascolari e la morbilità”.

I fattori di rischio dell’ictus

Fattori come l’età e la familiarità non sono modificabili, ma gli altri relativi al proprio stile di vita sì. Tenere sotto controllo pressione, colesterolo, glicemia e malattie cardiache (soprattutto fibrillazione atriale che causa il 20% degli ictus). Non fumare, non consumare alcolici in eccesso. Fare un’attività fisica moderata e costante (camminare, fare le scale, ballare, andare in bici), seguire una dieta sana riducendo il sale, poi monitorare il peso.

Chi è stato già colpito da ictus cerebrale dovrebbe fare visite di controllo almeno due volte l’anno. Se non si riesce a muovere o ha minor forza in un braccio, una gamba o entrambi gli arti dello stesso lato del corpo, se si ha la bocca storta, non si riesce a vedere bene, oppure non si è in grado di coordinare i movimenti o stare in equilibrio, non si comprende il linguaggio o non si articolano bene le parole, oppure si è colpiti da un violento e molto localizzato mal di testa, diverso dal solito, è necessario chiamare subito il 112 o il 118. Fonte: Daily Mail e Ansa.