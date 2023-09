Uno stile di vita equilibrato e salutare, che comprenda il consumo moderato di alcol, una dieta ben bilanciata, attività fisica regolare, sonno adeguato e relazioni sociali significative, può svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione della depressione. Una ricerca recente, pubblicata sulla rivista Nature Mental Health e condotta da ricercatori dell’Università di Cambridge e Fudan University, ha dimostrato che lo stile di vita può essere persino più determinante del nostro patrimonio genetico nel ridurre il rischio di depressione.

La Connessione tra Stile di Vita e Depressione

Per esplorare questa connessione, i ricercatori hanno analizzato i dati della UK Biobank, coinvolgendo quasi 290.000 partecipanti, di cui circa 13.000 avevano una diagnosi di depressione. I risultati sono stati illuminanti: dormire tra sette e nove ore a notte è risultato il fattore più significativo nella riduzione del rischio di depressione, con un calo del 22%, che include sia gli episodi depressivi singoli che la depressione resistente ai farmaci.

La connessione sociale frequente è emersa come il secondo fattore più protettivo contro il disturbo depressivo ricorrente, con una diminuzione del rischio del 18%.

Altri aspetti dello stile di vita che contribuiscono a una mente più sana includono il consumo moderato di alcol (riduzione del 11% del rischio di depressione), una dieta sana (riduzione del 6%), l’attività fisica regolare (riduzione del 14%), il non fumare (riduzione del 20%) e l’evitare di condurre uno stile di vita troppo sedentario (riduzione del 13%).

In base a questi fattori legati allo stile di vita, i ricercatori hanno suddiviso i partecipanti in tre gruppi: sfavorevole, intermedio e favorevole. Si è scoperto che le persone nel gruppo intermedio hanno il 41% in meno di probabilità di soffrire di depressione rispetto a quelle nel gruppo sfavorevole, mentre quelle nel gruppo favorevole hanno un rischio ridotto del 57%.

Lo Stile di Vita Contro il Rischio Genetico

I ricercatori hanno anche esaminato il DNA dei partecipanti, scoprendo che il rischio genetico ha un ruolo importante nella predisposizione alla depressione. Tuttavia, gli individui con il punteggio di rischio genetico più basso hanno dimostrato di avere il 25% in meno di rischio di sviluppare la depressione rispetto a quelli con il punteggio più alto. Questo dimostra che, sebbene il patrimonio genetico possa influenzare il rischio di depressione, uno stile di vita sano può mitigare significativamente questo rischio.

Una delle autrici dello studio, Christelle Langley, sottolinea l’importanza di uno stile di vita sano per la salute mentale: “Siamo abituati a pensare che uno stile di vita sano sia importante per la nostra salute fisica, ma è altrettanto importante per la nostra salute mentale. Ha una funzione protettiva diretta sulla salute cerebrale e le abilità cognitive, ma anche indiretta agendo positivamente sul sistema immunitario e sul metabolismo.”

In conclusione, questo studio ci ricorda quanto sia fondamentale adottare uno stile di vita equilibrato e salutare per preservare la nostra salute mentale. Investire nel nostro benessere fisico e mentale attraverso scelte di vita consapevoli può essere una difesa efficace contro la depressione, anche quando il rischio genetico è presente. Mantenere un equilibrio tra nutrizione, attività fisica, sonno e connessioni sociali è la chiave per una vita più felice e sana.