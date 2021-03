Di solito chi ha la pelle grassa tende a prediligere i sieri alle creme, per evitare l’effetto oleoso.

Questo accade perché la maggior parte dei prodotti cremosi effettivamente tendono a essere più indicati per chi ha una cute secca.

Eppure noi abbiamo testato una crema che può essere usata dicendo addio al fastidioso effetto unto che dopo qualche ora si scatena sulla pelle quando meno ce lo aspettiamo.

La crema in questione è Neutrogena Hydro Boost water gel, un prodotto che potete trovare in farmacia o nelle profumerie on line.

Si tratta di un prodotto con un’azione idratante intensa e duratura, che disseta istantaneamente la pelle e la mantiene idratata per tutto il giorno.

Contiene l’innovativa tecnologia Hyaluronic Gel Matrix, che crea una riserva d’acqua che rilascia idratazione nel corso dell’intera giornata.

La sua texture ricca è in realtà perfetta anche per le pelli secche. Formula oil-free, fondamentale invece per chi la la pelle grassa.

Non è comedogenica (dunque ideale per chi tende ad avere acne, punti neri e impurità in generale).

La crema va applicata ogni giorno su viso e collo perfettamente puliti con movimenti circolari per un assorbimento ottimale.

Altre creme da mettere nel carrello per una pelle al top.

C’è una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato a Michelle Obama.

Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel. Su Amazon è in vendita a poco di 44 euro per un formato da 15 ml, dunque molto piccolo.

Tra le fan del prodotto ci sarebbero anche Jennifer Lopez, Madonna e Kim Kardashian.

Reese Witherspoon tiene molto alle sue amicizie e in passato ha svelato di aver regalato loro la Eight Hour Cream di Elizabeth Arden.

Questo prodotto è un trattamento per la pelle che agisce sulla cute secca, spaccata o screpolata, donandole sollievo.

Julia Roberts è invece una fan della crema Weleda Skin Food.

Mentre Sarah Jessica Parker ama la crema La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer.