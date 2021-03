Posso ammalarmi di Covid-19 all’aperto? “E’ molto chiara l’evidenza che gli spazi esterni sono più sicuri degli interni”, ha detto il prof. Chris Whitty, ufficiale medico capo del Regno Unito.

I ricercatori spiegano che le infezioni possono sì verificarsi all’aperto, ma le possibilità sono notevolmente ridotte.

Questo perché l’aria fresca disperde e diluisce il virus. All’aperto le goccioline di liquido in cui viene trasportato evaporano.

C’è poi l’importanza della luce ultravioletta del sole, che dovrebbe uccidere il virus.

Quando ci si può infettare all’aperto.

Il fatto che all’esterno sia difficile infettarsi di Covid-19, non esclude che esistano dei casi in cui è possibile che ciò avvenga.

Per esempio quando siamo faccia a faccia con una persona per un minimo di 15 minuti, anche in un ambiente esterno, come scoperto da uno studio cinese.

Come ricorda un articolo pubblicato sul sito della BBC, camminare accanto a una persona che sta facendo sport, significa stargli vicino per pochi secondi al massimo.

Questo rende abbastanza improbabile il contagio, considerando che si tratta di un incontro fugace.

Il professor Cath Noakes, esperto di infezioni aeree dell’Università di Leeds, dice che per infettarsi la persona che abbiamo vicino dovrebbe tossire contro di noi nel momento in cui tu stiamo inalando.

Considerando il fatto però che gli amici si riuniscono al parco per fare sport, non è escluso che passino molto tempo uno davanti all’altro. E qui potrebbe essere problematico.

“Il fatto triste è che il tuo rischio più grande è dalle persone che conosci”, spiega Noakes.

C’è poi un altro caso: se uso un attrezzo sportivo, anche all’aperto, toccandolo con la mano contro la quale ho tossito, il virus può sopravvivere su quell’oggetto.

Su quest’ultimo punto gli scienziati sono divisi, soprattutto per quel che riguarda la quantità di tempo in cui il virus può sopravvivere.

C’è chi ritiene che la possibilità di trasmissione attraverso le superfici inanimate sia molto ridotta, ma non per questo nulla, e chi sostiene che il virus vi possa sopravvivere sopra per ore. Foto in alto di happyveganfit da Pixabay.