Se siete alla ricerca di un completo sportivo per la stagione primaverile, abbiamo individuato una tuta Yamamay che potete iniziare a mettere nel carrello degli acquisti.

I pezzi che la compongono sono due e vanno acquistati separatamente. La felpa beige con cappuccio e polsini elastici a 29,95 euro e il pantalone lungo e ampio a 29,95 euro, disponibile anche color petrolio.

Il tessuto è morbido e ben si adatta a chi necessita di un home wearing, ideale anche per lo smartworking.

Un completo, questo firmato Yamamay, che permette di sedersi confortevolmente sulla sedia o sul divano per lavorare al pc.

Smartworking, gli effetti collaterali del lavoro da remoto e i consigli per viverlo al meglio.

La sedentarietà forzata, diventata stile di vita in quarantena e prolungata in questo anno di smartworking, non ha sempre effetti benefici.

Sensazioni di pesante nausea, vertigini, stress accumulato e nervosismo sono sintomi piuttosto frequenti che vengono causate dal mal di schiena, una problematica in forte aumento in questi mesi.

Seguire un’alimentazione bilanciata, ricca di fibre e verdure: mantenersi in forma, evitando una condizione di sovrappeso, rappresenta il monito principale per evitare il mal di schiena.

Non sottovalutare lo stretching: bastano 15 minuti al giorno di semplici esercizi di stiramento muscolare per migliorare la flessibilità della colonna vertebrale e prevenire qualsiasi problema.

Assumere una postura corretta: soprattutto in casi di smartworking è fondamentale sedersi nella maniera più giusta possibile e fare delle pause di 20 minuti, evitando l’effetto “tech neck”.

Mantenere una routine priva di stress: iniziare a lavorare o studiare alla medesima ora, creando un percorso giornaliero privo di stress, aiuta a evitare altre complicazioni.

Dormire in maniera corretta: la qualità del sonno influisce notevolmente sulla condizione lombare.

Dormire in posizione supina, meglio se con un cuscino tra le gambe, aiuta a combattere spasmi muscolari.