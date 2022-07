Il cibo spazzatura ha un impatto negativo sul latte materno

Il cibo spazzatura può influire negativamente sul latte materno di una neomamma e sulla salute del bambino anche prima del concepimento. Consumando regolarmente cibo spazzatura aumentano i rischi per la madre e il bambino. Il rischio è che sviluppino condizioni potenzialmente fatali come malattie cardiache, ictus e diabete in età avanzata. Anche le madri non obese possono riscontrare problemi nascosti come il fegato grasso. E’ quanto emerge da una ricerca sui topi pubblicata sulla rivista Acta Physiologica. Lo studio ha coinvolto scienziati dello Sferruzzi-Perri Lab presso il Center for Trophoblast Research, la University of Cambridge e il Department for the Woman and Newborn Health Promotion presso l’Università del Cile a Santiago.

La co-autrice principale, la professoressa Amanda Sferruzzi-Perri, professoressa di fisiologia fetale e placentare e membro del St John’s College di Cambridge, ha dichiarato: “Le donne che seguono diete che tendono ad avere un alto contenuto di zuccheri e grassi potrebbero non rendersi conto dell’impatto che potrebbe essere avere sulla loro salute, soprattutto se non c’è un cambiamento evidente nel loro peso corporeo”. “Potrebbero avere una maggiore adiposità – livelli più elevati di massa grassa – che sappiamo essere un predittore di molti problemi di salute. Ciò potrebbe non influire apertamente sulla loro capacità di rimanere incinta, ma potrebbe avere conseguenze sulla crescita del bambino prima della nascita e la salute e il benessere del bambino dopo la nascita”.

“Volevamo sapere cosa stava succedendo, perché le madri sembravano a posto, non erano grandi in termini di dimensioni. Ma quello che abbiamo scoperto è che, sebbene i topi sembrassero avere buone probabilità di rimanere incinta, avevano quantità maggiori di tessuto adiposo nel loro corpo durante e all’inizio della gravidanza”, ha affermato la professoressa Sferruzzi-Perri.

“(…) Ma cosa era anche evidente era che la nutrizione del feto era cambiata durante la gravidanza. Quindi, quando abbiamo osservato come la mamma potesse sostenere il bambino dopo la gravidanza, abbiamo scoperto che lo sviluppo della sua ghiandola mammaria e la sua composizione proteica del latte erano alterati e questo potrebbe essere stato la spiegazione dei maggiori problemi di salute dei cuccioli appena nati”, ha specificato. Foto di David Z da Pixabay. Fonte: Medical X Press.