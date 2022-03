I cibi che aiutano contro i crampi da dolori mestruali

Circa l’80% delle donne lamenta sintomi premestruali, come crampi addominali e mal di schiena, ma anche disturbi dell’umore, attacchi di fame, gonfiore, dolore al seno, ansia e nervosismo. Dietro la dismenorrea, ossia un ciclo mestruale doloroso, possono esserci problemi riconducibili a diverse cause, come una predisposizione costituzionale, una anomalia dell’utero. Ma anche stati di stress importanti scatenanti la diminuzione della produzione di betaendorfine, che funzionano da analgesici naturali.

Alcuni sintomi della sindrome premestruale possono essere alleviati da un’alimentazione adeguata, ricca soprattutto di vitamine del gruppo B e magnesio. Anche lo zinco protegge dai disturbi ma ha più effetti collaterali. Al contrario il potassio, se assunto in quantità elevate, aumenta il rischio di soffrire della sindrome premestruale. La raccomandazione è anche quella di evitare comportamenti associati all’infiammazione e di contattare il proprio medico se i dolori sono forti e persistenti ad ogni ciclo. Potrebbero essere legati a un problema di salute su cui vale la pena investigare.

Sì alle barbabietole rosse per l’apporto di magnesio, che esercita una azione antispastica e rilassante sull’utero, ma anche spinaci crudi e cotti, ceci cotti, albicocche secche, fagioli bianchi e rossi cotti. Poi mais bollito, broccoli, tarassaco crudo, patate al forno, noci, semi di girasole, mandorle, fichi, fichi secchi, prugne, banane. Anche il cioccolato fondente (almeno al 70-80%) è una fonte di magnesio. I succhi di limone, lime e arancia sono tutti ricchi di esperidina, il polifenolo che aiuta a ridurre il rilascio di quelle prostaglandine che inducono dolore. Metti nel carrello anche la menta, ricca di due polifenoli: diosmina ed esperidina. Per aumentare l’assunzione di acidi grassi omega-3 in questa parte del mese, cerca di mangiare pesce come salmone, tonno selvatico, aringhe e sardine. Lo zenzero può essere un trattamento antidolorifico potenzialmente efficace per i crampi mestruali. Foto di Saranya7 da Pixabay.