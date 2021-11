Chi mangia più pesce ha meno segni di malattie vascolari nel cervello

Le persone che mangiano più pesce hanno meno segni di malattie vascolari nel cervello. E’ quanto emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista Neurology, citata da Medical X Press.

Le malattie vascolari cerebrali comportano danni ai vasi sanguigni nel cervello sono un fattore di rischio per la demenza e l’ictus.

Lo studio si è svolto analizzando le scansioni MRI di 1.623 persone di età superiore ai 65 anni senza anamnesi di ictus, malattie cardiovascolari o demenza. I partecipanti hanno compilato anche un questionario sulle loro abitudini alimentari.

Coloro che hanno affermato di aver mangiato più pesce hanno mostrato meno segni di danni cerebrali rispetto a quelli che lo hanno mangiato meno spesso.

L’associazione tra l’assunzione di pesce e malattia era più forte nelle persone di età compresa tra 65 e 69 anni. Tra le persone di età superiore ai 75 anni non c’era una relazione significativa.

La dott.ssa Rosa Sancho, capo della ricerca presso Alzheimer’s Research UK, ha dichiarato: “Per la maggior parte di noi il nostro rischio di demenza dipende dalla complessa interazione di molteplici fattori genetici e ambientali>”.

“Capire quali aspetti del nostro stile di vita hanno il maggiore effetto sulla salute del nostro cervello è la chiave per consentire alle persone di prendere decisioni informate su come vivere la propria vita”.

“Il SSN raccomanda di mangiare due porzioni di pesce a settimana come parte di una dieta equilibrata. Sappiamo che il pesce azzurro può essere una fonte di importanti acidi grassi. Ma è improbabile che un alimento o un integratore specifico sia la chiave per mantenere un cervello sano”.

“La ricerca suggerisce che ciò che è buono per il tuo cuore tende ad essere buono per il cervello. Prendere provvedimenti per controllare la pressione sanguigna e il colesterolo, non fumare, bere solo entro i limiti raccomandati”. Poi “condurre uno stile di vita attivo sono stati tutti collegati a una migliore salute del cervello come noi età”. Foto di Shutterbug75 da Pixabay.