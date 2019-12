Il cavolo viola è un alleato di salute. E’ un alimento ricco di nutrienti, ma povero di calorie. Una tazza (89 grammi) di cavolo tritato, crudo e viola contiene i seguenti nutrienti (1): calorie: 28, proteine: 1 grammo, carboidrati: 7 grammi, fibra: 2 grammi. Oltre alle vitamine, fornisce anche piccole quantità di ferro, calcio, magnesio, fosforo, rame e zinco. Ecco una serie di benefici di questo ortaggio.

Il cavolo viola è una grande fonte di antiossidanti e altri composti vegetali benefici che aiutano a proteggere dai danni cellulari. I suoi antiossidanti includono vitamina C, carotenoidi e antiossidanti flavonoidi, come antociani e kaempferol.

Aiuta a combattere l’infiammazione, che è la madre di tantissime malattie ed è bene tenerla a bada giorno per giorno, sia a tavola con i cibi giusti, sia con il movimento fisico regolare, con tecniche di rilassamento e un tuffo nel verde per godere degli effetti anti-stress offerti dal contatto con la natura.

Può promuovere la salute del cuore. Questo può essere dovuto al suo contenuto di antociani, che sono antiossidanti flavonoidi che conferiscono al cavolo viola il suo colore caratteristico. Ne contiene oltre 36 tipi.

Utile per rafforzare le tue ossa. Il cavolo viola contiene diversi nutrienti benefici per le ossa, tra cui le vitamine C e K, nonché piccole quantità di calcio, manganese e zinco.

Potrebbe proteggere da alcuni tipi di cancro, sebbene siano necessarie ulteriori ricerche sull’uomo. Ci sarebbero anche degli effetti positivi per la salute dell’intestino. Il cavolo è anche una buona fonte di fibre, che mantiengono sano l’intestino e aiuta a digerire gli alimenti più facilmente.

Queso articolo non vuole in alcun modo sostituirsi al parere di un medico o un nutrizionista. I benefici del cavolo sulla salute non sostituiscono in alcun modo eventuali cure. In generale, il primo consiglio quando si vuole seguire una dieta sana è quello di rivolgersi a degli specialisti. Fonte: Healthline.