La carenza di Vitamina B12 aumenta il rischio di depressione. Gli scienziati dell’Irish Longitudinal Study on Aging (TILDA) hanno pubblicato una ricerca che esamina la relazione tra lo stato dei folati e la vitamina B12. Il tutto analizzando le associazioni con una maggiore prevalenza di sintomi depressivi. Lo studio irlandese, pubblicato sul prestigioso British Journal of Nutrition, mostra che un basso livello di vitamina B12 è legato a sintomi depressivi.

Conseguenze negative di un basso livello di Vitamina B12.

Alcune delle conseguenze negative di un basso livello di vitamina B12 possono includere anemia megaloblastica e funzione cognitiva compromessa. O danni al rivestimento protettivo (guaina mielinica) che circonda le fibre nervose del cervello. I ricercatori hanno osservato che le persone con uno stato di B12 carente-basso avevano una probabilità aumentata del 51% di sviluppare sintomi depressivi in ​​4 anni.

Il dottor Eamon Laird, autore principale dello studio, ha dichiarato: “Questo studio è molto rilevante data l’elevata prevalenza di depressione incidente negli anziani che vivono in Irlanda e soprattutto a seguito delle prove che dimostrano che un adulto su otto riporta bassi livelli di vitamina B12”.

“C’è un crescente slancio per introdurre una politica di fortificazione alimentare obbligatoria delle vitamine del gruppo B in Europa e nel Regno Unito, soprattutto da quando la fortificazione alimentare obbligatoria con acido folico negli Stati Uniti ha mostrato risultati positivi, con carenza di folati o bassi tassi di stato di appena 1,2% in quelli di età pari o superiore a 60 anni”.

“I nostri risultati dovrebbero fornire ulteriore rassicurazione ai responsabili politici per dimostrare che una politica di fortificazione alimentare potrebbe offrire un potenziale mezzo per aiutare la prevenzione dei sintomi depressivi negli anziani e giovare alla salute generale attraverso l’arricchimento di alimenti come i cereali per la colazione con vitamine B12 e acido folico”. Fonte Medical X Press.