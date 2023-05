Camminare 4 ore a settimana può migliorare la soglia del dolore. Lo evidenzia una ricerca pubblicata su Plos One. Gli esperti pensano che intensificare l’attività fisica potrebbe avere come conseguenza quella di ricorrere meno agli antidolorifici per problemi come mal di schiena e mal di testa. “Diventare o rimanere fisicamente attivi nel tempo può giovare alla tua tolleranza al dolore”, spiegano gli autori della ricerca.

Come è stato svolto lo studio

I ricercatori hanno esaminato più di 10.700 persone, a cui è stato chiesto di selezionare una delle quattro categorie per la loro attività fisica media nell’ultimo anno. Se si allenavano o facevano gare sportive più volte alla settimana, potevano selezionare la categoria di attività vigorosa; oppure potevano selezionare la categoria di attività moderata se facevano cose come il tennis o il giardinaggio almeno quattro ore alla settimana. Se erano soliti camminare, andare in bicicletta o fare esercizi simili per almeno quattro ore alla settimana, selezionavano la categoria degli esercizi leggeri e se in genere facevano attività da seduti, rientravano nel gruppo dei sedentari.

A tutti è stato chiesto di immergere le mani nell’acqua fredda, finché sono stati in grado di sopportarlo, per testare la loro tolleranza al dolore. Le persone più attive, nella categoria delle attività vigorose, potevano tenere la mano nell’acqua 16 secondi in più rispetto alle persone del gruppo sedentario. Quelli nella categoria delle attività leggere potevano sopportare il dolore per quasi sette secondi in più rispetto alle persone sedentarie.

Esercizio fisico come antidolorifico naturale

Anders Arnes, che ha guidato lo studio presso l’ospedale universitario della Norvegia settentrionale, ha dichiarato: “L’esercizio fisico può avere un effetto sugli stessi percorsi nel cervello degli antidolorifici come la morfina, anche se in misura molto minore. I nostri risultati suggeriscono che un’attività fisica regolare può aiutare a migliorare la tolleranza al dolore (…). Ci sono studi che suggeriscono che le persone più attive usano gli antidolorifici meno spesso, e ci chiediamo se questi effetti derivanti dall’essere attivi potrebbero persino rendere le cose come il parto un po’ meno dolorose, anche se sarebbero necessarie molte più ricerche per stabilirlo”. Fonte: Daily Mail.