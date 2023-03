Camminare 11 minuti al giorno potrebbe prevenire una morte prematura su 10. E’ quanto emerge da una ricerca dell’università di Cambridge. Gli esperti hanno affermato che i risultati dovrebbero impedire alle persone di sentirsi scoraggiate nel fare esercizio, dimostrando che “fare un po’ di attività fisica è meglio che non farne nessuna“. Poco più di dieci minuti al giorno di camminata veloce sono un obiettivo fattibilissimo. Si può fare per tornare a casa dal lavoro, per andare a fare la spesa o per arrivare in qualsiasi meta, anche di breve distanza, senza macchina.

I benefici della camminata

L’esercizio fisico regolare è un pilastro della prevenzione. Può aiutare a tenere lontani ictus, malattie cardiache e vari tipi di cancro. Questo non significa che facendo movimento non ci si possa ammalare, ma l’allenamento può ridurre il rischio, se inquadrato all’interno di uno stile di vita sano. Svolgere un’attività fisica, come camminare a passo sostenuto, non fa bene solo al corpo ma anche al cervello. E il motivo è che ne aumenta l’afflusso di sangue e l’ossigenazione.

Come è stato svolto lo studio britannico

L’analisi dei dati ha coinvolto più di 30 milioni di persone e ha rilevato che 75 minuti a settimana di attività di intensità moderata, come andare in bicicletta, fare escursioni o ballare, hanno ridotto il rischio di morte prematura del 23%. Nello specifico, ha ridotto del 17% le possibilità di sviluppare malattie cardiovascolari, che possono causare infarti e ictus, e del 7% il cancro. Coloro che hanno fatto più dei livelli raccomandati hanno benefici aggiuntivi “marginali”, secondo i risultati pubblicati sul British Journal of Sports Medicine.

Il dottor Soren Brage, dell’unità di epidemiologia del Medical Research Council (MRC) di Cambridge, ha dichiarato: “Se sei qualcuno che trova l’idea di 150 minuti di attività fisica di intensità moderata a settimana un po’ scoraggiante, allora i nostri risultati dovrebbero essere una buona notizia. Fare un po’ di attività fisica è meglio che non farne nessuna”. Fonte: Daily Mail.