I batteri intestinali possono influenzare il carattere di una persona

Il microbioma intestinale può influenzare i livelli di energia, l’affaticamento e la personalità quotidiana di un individuo. I batteri responsabili della scomposizione del cibo e dello svolgimento di altri compiti possono avere un impatto nel modo in cui la persona si comporta. E’ quanto emerge da uno studio dei ricercatori della Clarkson University di Potsdam, nello stato di New York. Il team ha scoperto che l’assunzione di antibiotici o altri farmaci può alterare i batteri del corpo, cambiando il comportamento di una persona.

Come è stato svolto lo studio.

Per la ricerca sono stati raccolti i dati di 20 partecipanti allo studio. Ciascuno di loro aveva precedentemente preso parte a studi sulla salute del microbioma. Tutti sono stati sottoposti a screening per assicurarsi che non avessero assunto medicinali. Utilizzando campioni di feci, i ricercatori hanno studiato i livelli di diversi batteri in ciascuno dei partecipanti. I ricercatori hanno trovato una forte correlazione tra alcuni tratti e alcuni batteri presenti nel microbioma di ogni persona.

“Queste nuove scoperte supportano il mio lavoro precedente in cui riferiamo che i sentimenti di energia sono associati ai processi metabolici, mentre i sentimenti di affaticamento sono associati ai processi infiammatori”, ha affermato in una dichiarazione il dottor Ali Boolani, ricercatore capo e professore di terapia fisica alla Clarkson. “Dato che stiamo ancora imparando a conoscere il microbioma intestinale, non sappiamo se provando a cambiare il nostro tratto di personalità, potremmo vedere un cambiamento nel microbioma intestinale; o se proviamo a cambiare il nostro microbioma intestinale, potremmo anche cambiare il nostro tratto di personalità”.

“Speriamo che l’ampio studio ci dia risposte più definitive e da lì possiamo vedere se questi risultati possono aiutare a spiegare le differenze interpersonali negli interventi nutrizionali volti a modificare i sentimenti di energia e affaticamento”, ha affermato Boolani. “Tuttavia, questo studio esplorativo iniziale ci guida in termini di se dovremmo perseguire questa linea di ricerca per esaminare l’associazione tra il microbiota intestinale e questi quattro tratti della personalità”. Fonte: Daily Mail. Foto di Alicia Harper da Pixabay.