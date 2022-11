Barrette proteiche, non fanno dimagrire. Anzi, in alcuni casi ingrassare

Quando oggi si entra in un supermercato, solitamente non lontano dalla cassa, sono esposte le barrette proteiche. Sono comode, sono buone e attraggono molto gli sportivi, per via del loro alto contenuto di proteine, che dovrebbero avere un effetto saziante. Si prevede che il mercato globale degli ingredienti proteici raggiungerà i 90 miliardi di dollari entro il 2022, principalmente guidato dalla crescente domanda di prodotti alimentari fortificati con proteine.

Ma le barrette sono davvero alleate della linea? Bisogna sottolineare che parliamo sempre di alimenti ultraprocessati. Uno studio ha rilevato che le persone che ne mangiano una ogni giorno hanno maggiori probabilità di aumentare di peso entro una settimana rispetto alle persone che non lo fanno. Lo studio è stato presentato alla conferenza Obesity Week 2022 a San Diego, in California.

I risultati dello studio.

I ricercatori dell’Arizona State University hanno analizzato i casi di 21 persone, per lo più ventenni. Per le prime due settimane i partecipanti sono stati incoraggiati a seguire la loro dieta normale, tenendo traccia del loro consumo calorico giornaliero. A ciascuno è stato poi detto di mangiare una barretta proteica al giorno entro un’ora dal risveglio per altre due settimane. Alla fine il consumo calorico giornaliero complessivo è aumentato fino a 220 calorie, mentre la massa grassa è aumentata di 0,5 chilogrammi già durante la prima settimana.

I ricercatori ritengono che, sebbene le barrette proteiche siano spesso nutrienti, non riempiono abbastanza da impedire a qualcuno di mangiare di più in seguito. Se da una parte le diete ad alto contenuto proteico possono aiutare a innescare la perdita di peso riducendo i livelli di ormoni della fame e aumentando i livelli di quelli associati alla sazietà, dall’altra sono ricche di calorie e comunque fonte di zuccheri aggiunti.

La dottoressa Carol Johnston, esperta di salute presso l’Arizona State University: “Le vendite di barrette nutrizionali mostrano una rapida crescita anno dopo anno negli Stati Uniti. Queste barrette possono rappresentare una fonte efficiente di nutrienti specifici. Tuttavia, l’ingestione di barrette nutrizionali può aumentare l’apporto energetico giornaliero totale e il rischio di aumentare la massa grassa e l’eventuale massa corporea nel tempo”. Fonte: Daily Mail. Foto Ansa.