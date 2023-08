Barbie in una Rsa: Terapia Sorprendente per le Malate di Alzheimer

Un’idea semplice, ma sorprendentemente efficace, sta portando un raggio di luce nelle vite delle pazienti affette da Alzheimer presso la Rsa San Raffaele di Campi Salentina, nel cuore di Lecce. L’utilizzo delle iconiche Barbie come parte di una terapia innovativa, conosciuta come Doll Therapy, sta dimostrando risultati straordinari nel favorire la connessione, la stimolazione cognitiva e il benessere emotivo delle pazienti. In questo articolo, esploreremo come la Doll Therapy con le Barbie sta diventando una preziosa risorsa per le malate di Alzheimer e come questa semplice pratica sta portando benefici tangibili e sorprendenti.

Doll Therapy: Una Nuova Frontiera nella Cura delle Demenze

La Doll Therapy, o terapia della bambola, rappresenta un’innovativa pratica non farmacologica utilizzata nel trattamento delle demenze, inclusa l’Alzheimer. L’approccio si basa sull’uso di bambole iconiche, come le celebri Barbie, per stimolare la memoria, migliorare la qualità delle interazioni sociali e promuovere un senso di benessere generale.

La Sperimentazione alla Rsa San Raffaele

Presso la Rsa San Raffaele di Campi Salentina, gli operatori hanno abbracciato con entusiasmo la Doll Therapy utilizzando le Barbie come strumento di connessione e stimolazione cognitiva. Irene Patruno, educatrice professionale della struttura, sottolinea che le pazienti affette da Alzheimer hanno dimostrato una reazione sorprendente all’approccio. Durante i laboratori di Doll Therapy, le pazienti hanno avuto la possibilità di scegliere e giocare con le Barbie, e la scelta di queste icone è stata significativa.

Benefici Multipli della Doll Therapy

Maria Giovanna Pezzuto, psicologa della Rsa, spiega come la Doll Therapy con le Barbie offra una gamma diversificata di benefici. Il contatto visivo e corporeo, la manipolazione tattile e il dialogo con le bambole stimolano i processi cognitivi e la memoria. Inoltre, la terapia favorisce la capacità relazionale, riduce i disturbi comportamentali e del sonno, allevia l’irritabilità e il senso di depressione, e promuove il rilassamento emotivo.

Una Terapia che Illumina le Vite

L’utilizzo delle Barbie come parte della Doll Therapy sta dimostrando che le soluzioni più semplici possono spesso avere un impatto profondo e significativo sulla qualità di vita delle persone affette da demenza. La Doll Therapy con le Barbie rappresenta un nuovo capitolo nella cura delle demenze, offrendo un’alternativa preziosa e umanizzante alla gestione dei sintomi.