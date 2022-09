Avere un ciclo breve potrebbe portare a una menopausa anticipata

Avere un ciclo breve potrebbe essere un segnale di una menopausa anticipata di qualche anno. I ricercatori guidati dalla Harvard Medical School hanno monitorato 600 donne di età compresa tra 33 e almeno 51 anni e hanno chiesto loro di riferire autonomamente i sintomi della menopausa e quando i loro cicli si fossero fermati. Lo studio ha rilevato che le donne con cicli più brevi – meno di 26 giorni – hanno raggiunto la menopausa in media all’età di 49 anni, mentre quelle con cicli normali – da 26 a 34 giorni – l’hanno raggiunta a circa 51 anni. Le partecipanti alla ricerca con cicli più brevi avevano anche maggiori probabilità di riportare sintomi tra cui problemi di sonno, problemi cardiaci e depressione.

I risultati hanno mostrato che le donne con cicli più brevi avevano circa il 67% in più di probabilità di sperimentare una menopausa precoce rispetto a quelle con cicli normali. Quelle con cicli più lunghi hanno impiegato più tempo per raggiungere la menopausa, raggiungendo in media circa 52 anni. Rispetto a quelle con un ciclo normale, avevano il 92% in più di probabilità di dire di avere problemi di sonno, l’85% in più di segnalare sintomi di depressione e il 68% in più di probabilità di dire di avere problemi cardiaci. Erano anche più propensi a dire di avere esaurimento (52%), vampate di calore (38%) e problemi muscolari (14%).

La dott.ssa Lidia Minguez-Alarcon, la ricercatrice sulla fertilità umana che ha condotto lo studio, e altri hanno affermato: “Abbiamo osservato che le donne con cicli mestruali brevi durante gli anni riproduttivi avevano una maggiore frequenza di sintomi della menopausa totale…e un’età più precoce della menopausa naturale a mezza età. “L’utilizzo del ciclo mestruale come ulteriore segno vitale aggiunge un potente strumento alla valutazione della salute fisica e mentale”. FONTE: Daily Mail.

Nota bene: questo articolo ha solo uno scopo illustrativo e non è in alcun modo sostitutivo dell’autorevole parere medico.