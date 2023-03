Una psicologa ha rivelato i sette segni nascosti che segnalano una bassa autostima. La dottoressa Lalitaa Suglani, psicologa attiva a Birmingham, nel Regno Unito, è ben nota ai frequentatori di Instagram, dove ha più di 110.000 follower. L’esperta ha condiviso delle informazioni sull’argomento in un recente post. La dottoressa ha spiegato che la nostra autostima è “la relazione che abbiamo con noi stessi e che gli altri non possono sempre vedere”. Suglani ha aggiunto che è “il modo in cui parliamo a noi stessi e ci connettiamo con gli altri e il mondo che ci circonda”.

Insicurezza a bassa autostima anche negli adulti

Il problema non riguarda solo i più giovani, ma anche gli adulti. I genitori sempre più ansiosi e insicuri perché sono soli. Senza aiuto, senza l’esperienza che gli deriva dalle famiglie, come accadeva in passato, i genitori di oggi sono spaesati e ansiosi, non ‘hanno le istruzioni’ e non hanno nessuno che gli spieghi come fare. Lo ha spiegato all’Ansa Paola Venuti, psicologa del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell’Universita’ di Trento e autrice del libro ‘Genitorialita’.

Allo stesso tempo, esagerare con i complimenti rivolti ai bimbi più insicuri per farli sentire più forti può non essere una buona idea. Nel tentativo di fare bene, in breve, gli adulti sbagliano. Lo hanno dimostrato gli psicologi dell’Ohio State university e della università di Amsterdam, con una ricerca pubblicata su Psychological Science. Dalla ricerca è emerso che i bimbi con una minore autostima ricevevano elogi più esagerati dagli adulti, ciò non accadeva per i bambini più sicuri.

7 segnali che rivelano una bassa autostima

Ti impegni molto in discorsi personali negativi. Minimizzi i tuoi punti di forza e ti soffermi sulle tue debolezze. Sei indeciso e pensi a una seconda ipotesi anche nelle decisioni minori. Trovi difficile accettare i complimenti. Eviti di parlare quando sei in un gruppo. Non ti senti degno delle cose belle della vita. Pensi che gli altri siano migliori di te.

Fonte: dott.ssa Lalitaa Suglani (Daily Mail).