Se volete dare una shakerata all’autunno abbiamo individuato un vestito con spacco firmato Stradivarius che non può mancare nel vostro guardaroba.

L’abito che vi segnaliamo è un modello midi con gonna arricciata, collo rotondo e maniche lunghe.

Dettaglio che lo rende particolare rispetto a un qualsiasi tubino in viscosa è lo spacco frontale. Prezzo: 19,99 euro.

Potete abbinare il capo a degli stivali fino al ginocchio, come la modella che appare sul sito del brand.

Noi però riteniamo che il vestito possa essere valorizzato in altro modo, per esempio indossando delle scarpe décolleté nere.

Potete sbizzarrirvi con la scelta della scarpa con tacco, considerando che l’abito è molto semplice e ben può accostarsi a delle calzature più eccentriche o magari colorate.

In questo caso l’outifit prenderebbe una direzione più elegante e ideale per un primo appuntamento o una serata con le amiche/i.

Se invece i tacchi non sono la vostra passione e la comodità è una priorità, via libera a degli stivaletti bassi.

In questo caso il look ha un’impronta “sporty”, perfetto per fare una passeggiata o per lo shopping.

Attenzione a non esagerare con collant troppo fantasiosi, potrebbero far passare in secondo piano lo spacco dell’abito, che merita invece di essere lasciato in evidenza.

Altri abiti per l’autunno-inverno.

Nei giorni scorsi abbiamo dedicato un articolo a un abito firmato Ralph Lauren che è la quintessenza dell’eleganza.

Un vestito beige realizzato in morbidissimo cashmere italiano, senza maniche e una silhouette che dona movimenti fluidi quando cammini. Date un’occhiata anche al pullover bianco con maniche a palloncino firmato Mango, in vendita al prezzo di 39,99 euro. Se amate il viola, vi invitiamo a focalizzare l’attenzione su un abito di H&M in velour, simil velluto, che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova ossessione della moda inverno 2021.