L’abito zebrato Mango perfetto per le tue serate di fine estate

Abbiamo individuato un abito a fantasia zebrata che puoi sfoggiare per il tuo primo look di fine estate, quando le temperature scendono e si può tornare a indossare la manica lunga.

Si tratta di un modello firmato Mango da 69,99 euro, un capo della nuova nuova collezione.

Un modello midi, scampanato con scollo a V incrociato e manica lunghe a palloncino.

C’è una fascia in vita con chiusura a fiocco e spacchi sul bordo inferiore con volant.

Potete indossare il vestito per una serata elegante, possibilmente abbinandolo a dei sandali minimal neri.

Oppure, se le scarpe alte non sono la vostra passione, via libera a delle ballerine dello stesso colore.

Lo zebrato potrebbe essere la soluzione se non ne potete più del leopardato, che è stato protagonista di questi ultimi anni.

Se poi volete lasciare il segno, via libera ai contrasti in stile Victoria Beckham.

Sotto l’abito sfoggiate delle scarpe décolleté viola, blu o fucsia, in questo caso i colori accesi con ben accetti.

Per quel che riguarda il trucco, vi consigliamo di non esagerare e optare per delle nuances molto naturali.

Lo zebrato è già di per sé una fantasia appariscente, non serve caricarla con troppo contorno.

Altri modelli interessanti.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di un abito lungo che ricorda i modelli delle collezioni di Dolce & Gabbana.

E’ possibile acquistare il vestito sul sito di Yoox, al prezzo scontato di 35 euro dagli iniziali 52.

Il capo ha scollo a V ed è leggermente avvitato, quanto basta per disegnare la silhouette.

Potete indossare questo modello durante le serate estive, quando l’afa notturna di luglio lascia spazio ai tiepidi dopocena di agosto.

Ma anche abbinare l’abito a delle espadrillas con zeppa, oppure a dei sandali bassi o alti dello stesso colore dell’abito oppure effetto nude.