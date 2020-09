Se sei una fan dei vestiti bianchi, ci sono buone notizie in arrivo: con il vestito bianco Zara che abbiamo scovato, salverai i tuoi look e anche l’ambiente.

Hai letto bene, l’ambiente.

L’estate è praticamente finita, ma anche noi come te non ci rassegniamo all’idea che gli abiti bianchi siano solo estivi. E, a quanto pare, siamo in buona compagnia.

Abbiamo trovato online un vestito bianco Zara che sarà il tuo migliore alleato per i tuoi outfit bianchi, anche in autunno e in inverno.

Si tratta di un vestito con scollo a v e maniche lunghe. Cintura con fiocco ton sur ton. Orlo con spacco anteriore.

Un modello davvero elegante, che potrai sfruttare anche in autunno con tracollina e scarpe abbinate, per esempio sui toni del bianco sporco.

CORTESIA / ZARA

Il vestito bianco Zara che aiuta anche l’ambiente

Non solo, con questo vestito bianco Zara salverai anche l’ambiente. In che senso, ti starai chiedendo?

Questo vestito è prodotto da Zara con il procedimento Join Life, Care for Fiber: almeno il 50% di poliestere riciclato.

Come spiega il marchio spagnolo, questa fibra viene ottenuta riciclando la plastica PET, come quella delle bottiglie d’acqua. Trasformando questi rifiuti in una nuova risorsa, Zara riduce la produzione di materia prima vergine e il consumo di acqua, di energia e di risorse naturali.

Il progetto, coinvolge non solo Zara ma tutta l’azienda Inditex, a cui fanno capo anche i marchi Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull & bear e Massimo Dutti.

Il Gruppo Inditex ha messo a punto il progetto Green to wear +, volto a garantire condizioni sociali e ambientali adeguate durante tutto il processo produttivo.

Perché indossare un vestito bianco anche in autunno

Se pensate che il bianco sia un colore prettamente estivo, sappiate che non è così. Ormai da diverse stagioni gli stilisti propongono il bianco anche in autunno in inverno.

Il motivo? Ma perché un look total white è chic, delicato, raffinato e più versatile di quanto non si pensi.

Inoltre, se sapientemente abbinato, vi regalerà luce e una allure sofisticata assolutamente irresistibile.