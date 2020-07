Abbiamo scovato un abito bianco Yamamay perfetto per l’estate 2020. Un modello lungo, largo e confortevole.

Il capo costa 39,95 euro ed è fatto in 100% viscosa. E’disponibile in 3 taglie: s, m, l.

L’abito ha una profonda scollatura nella parte posteriore, lasciando intravedere la schiena.

Potete usarlo per andare in spiaggia, indossando un costume dello stesso colore o color carne.

Se poi volete sfoggiarlo anche città, potete indossare della lingerie effetto nude e un top se non amate che si veda il reggiseno.

Il vestito ben si abbina a dei sandali bassi o con zeppa, ma anche delle espadrillas.

Meno indicato se volete indossare delle scarpe sportive, ma comunque fattibile.

Impeccabile l’aggiunta di un cappello ampio, accessorio che renderebbe il vostro outfit a prova d’estate.

Altri abiti Yamamay da mettere nel carrello.

C’è una tutina Yamamay che potrebbe diventare un’alleata per la stagione calda. Costa 29,95 euro. Al momento è disponibile solo la taglia L.

Questa mini jumpsuit può essere abbinata a delle espadrillas alte o a un semplice infradito, tutto dipende dall’effetto finale che si vuole ottenere.

La cintura in vita permette di stringerla a piacimento, dettaglio strategico considerando che una L potrebbe a questo punto andare bene anche per M.

Ultimo capo must have, firmato sempre Yamamay, il kaftano leopard a 29, 95 euro.

Un mini abito maculato della linea Afripedia by Yamamay, perfetto come mini abito o copricostume.

Modello a manica lunga, con scollatura profonda rifinita da fiocchetti.

Il capo è stato realizzato con una linea fluida, presenta elastici sotto il seno e sul punto vita per sottolineare le forme.

Da mettere nel carrello anche il copricostume della linea Resort by Yamamay con maniche lunghe e silhouette morbida lunga a kimono.

Il capo è realizzato in viscosa con una vivace fantasia estiva d’ispirazione etnica e può essere ideale sia per il mare sia per la città.

Il prezzo è decisamente conveniente perché costa 29, 95 euro, una cifra alla portata di tutti.