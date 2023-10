Uniqlo sbarca a Roma: Il colosso giapponese aprirà nella primavera 2024

Nella primavera del 2024, Roma sarà la sede del secondo store italiano di Uniqlo, il rinomato colosso giapponese di moda. La Galleria Alberto Sordi in Via del Corso ospiterà questo nuovo punto vendita, promettendo un’esperienza di shopping unica su tre piani e oltre 1.300 metri quadrati di spazio espositivo.

Uniqlo a Roma, un’apertura importante

Questo annuncio segna un importante passo avanti nella strategia di espansione di Uniqlo in Italia, dopo l’inaugurazione del primo negozio a Milano, in Piazza Cordusio, nel settembre 2019. Il COO di Uniqlo Italia, Mark Barnatovic, ha condiviso l’entusiasmo dell’azienda riguardo a questo nuovo capitolo: “È un onore per noi aprire nella capitale, una città con un così forte patrimonio culturale.”

La Galleria Alberto Sordi, una struttura che racconta una storia centenaria di eleganza e stile, si rivela una scelta emblematica per Uniqlo. Questa location, con la sua fusione di tradizione e modernità, promette di offrire ai visitatori un’esperienza di shopping immersiva e indimenticabile.

