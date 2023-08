Il mondo della moda si prepara a un nuovo e affascinante debutto: Clare Waight Keller, rinomata stilista e ex direttrice creativa di Chloé e Givenchy, collabora con il gigante dell’abbigliamento Uniqlo per creare una nuova linea donna. L’attesa è alta e l’entusiasmo palpabile, poiché il 15 settembre segnerà il debutto della collezione Uniqlo C, progettata per l’autunno/inverno 2023.

Clare Waight Keller per Uniqlo, l’attesissima linea donna

La stilista inglese si è mostrata onorata dell’opportunità, sottolineando la sua ammirazione per la filosofia di design LifeWear di Uniqlo, che combina innovazione tecnica con autenticità funzionale. Questo approccio riflette perfettamente l’estetica giapponese che abbraccia sottigliezza, semplicità e perfezione dei dettagli. Questa sinergia creativa con il team Uniqlo promette di portare una nuova sensibilità alla collezione di abbigliamento femminile su scala globale.

Yukihiro Katsuta, Senior Executive Officer di Fast Retailing Group e Responsabile Ricerca e Sviluppo di Uniqlo, condivide l’entusiasmo per questa collaborazione promettente. “Uniqlo : C” rappresenta un nuovo inizio per la linea femminile di Uniqlo. L’esperienza di Clare e i suoi modelli che celebrano la donna moderna contribuiranno a stabilire un nuovo standard di LifeWear per le donne di tutto il mondo. Questo è solo l’inizio di una partnership creativa che si preannuncia fruttuosa e stimolante.

La collezione Uniqlo C promette di incarnare l’eleganza senza sforzo e l’autenticità, una fusione perfetta tra il genio creativo di Clare Waight Keller e la visione di design distintiva di Uniqlo. Con l’approccio giapponese orientato alla perfezione e la dedizione per il comfort e la praticità, questa nuova linea offre un abbigliamento che si adatta alla vita quotidiana delle donne moderne.

L’attesa per il 15 settembre è palpabile, quando finalmente potremo scoprire le proposte per l’autunno/inverno 2023 di Uniqlo C. La collaborazione tra Clare Waight Keller e Uniqlo promette di ridefinire lo stile e l’esperienza dell’abbigliamento femminile, regalando a tutte le donne una nuova opzione per esprimere la propria personalità attraverso il vestiario.