Se c’è una cosa che abbiamo sviluppato con la pandemia, questa è la passione per i vestiti pratici, basici e alla moda. E allora affila le mani sulla tastiera perché abbiamo trovato la tuta a costine più versatile, comoda e di tendenza del momento, un capo che sfrutterai per tutta la stagione calda e che non vorrai farti scappare.

In questi mesi così particolari in cui siamo stati costretti a vivere in casa la maggior parte del tempo, abbiamo capito quanto sia importante avere un guardaroba misto in cui sia presente una varietà di capi basici e di tendenza. Leggings, felpe chic, vestiti comodi, sono diventati il nostro pane quotidiano. Dopotutto, la chiave per i look del momento è: versatilità e praticità, senza rinunciare al glamour.

Anche in estate, questa tendenza non ci abbandonerà. Sperando che con le nuove linee guida riusciremo ad uscire un po’ di più, prepariamoci per una estate comoda, pratica e alla moda. Girando per il web abbiamo trovato una tuta a costine easy e di tendenza che non vorrai farti sfuggire.

Si tratta di una tuta a costine, in jersey e smanicata. Presenta una apertura sulla schiena con bottone sulla nuca. Cucitura in vita, gamba lunghissima e ampia con pinces.

Questo capo è il vero must have della prossima stagione. Innanzitutto perché le costine sono la nuova tendenza del 2021. Sono ormai mesi che celebrity e influencer non riescono a resistere al ritorno delle costine e le sfoggiano con qualsiasi look.

Inoltre, questa tuta a costine è perfetta per ogni occasione. Potrai indossarla in casa senza rinunciare al glamour, ma sarà perfetta anche per uscire con le amiche. Se le misure di sicurezza te lo consentiranno, potrai indossarla per i tuoi pranzi all’aperto o i pic-nic nel parco. Potrai metterla con un sandalo flat, con le scarpe da ginnastica ma anche con dei tacchi altissimi.

Considerando che costa meno di 25 euro e potrai acquistarla direttamente online, non c’è motivo perché tu te la faccia sfuggire, no?