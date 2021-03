Ormai è ufficiale: gli anni ’90 sono tra noi. E se vai letteralmente matta per il mom jeans, canotta a costine, micro cardigan, questo trend è assolutamente il tuo. Navigando per il web abbiamo trovato il capo essenziale per un perfetto stile Ninety. La canotta a costine di H&M renderà tutti i tuoi look super vintage e tu potrai sentirti proprio come una giovanissima Jennifer Aniston in Friends.

Dopotutto, la canotta a costine è stato un vero must degli anni Novanta e adesso sta vedendo il suo grande ritorno. Un classico semplice e versatile che potrai sfruttare tantissimo durante la prossima stagione calda.

Da Gigi Hadid a Hailey Baldwin, tutte le celebrity vanno matte per questo capo casual e pratico. Come mai? Ma è semplice: è semplice da abbinare, puoi metterla davvero con tutto e riesce a rendere trendy anche il look più semplice. Puoi metterla dentro al mom jeans a vita altissima e un paio di sneakers, ma anche con una minigonna e bikers.

Insomma, le opzioni sono davvero tantissime e la canotta a costine riuscirà ad abbinarsi alla perfezione a qualsiasi capo tu abbia già nell’armadio. Ah, a proposito, ovviamente potrai indossarla anche a casa per i tuoi pomeriggi Netflix e divano.

E tra tutte le canottiere a costine che il mercato ci offre, ne abbiamo trovata una di H&M che soddisferà ogni tua voglia di Ninety senza risultare banale.

Si tratta di una canotta a costine aderente in morbida maglia. Ha lo scollo a V in alto, spalline sottili e bottoni davanti.

CORTESIA H&M

Se ancora non possiedi una canotta a costine, questo è il momento buono per rimediare. Dopotutto, questo modello di H&M costa solo 15 euro, impossibile resistere.