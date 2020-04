Allenarsi a casa è per molti l’unica via d’uscita per restare in forma durante la quarantena da coronavirus. Trovare l’outfit giusto può stimolare la voglia di muovesi e non rimanere incollati alla poltrona. In questo momento è fondamentale fare del movimento, nei limiti della legge, così come è importante portare avanti un regime dietetico salutare ed evitare di fumare, tutte scelte valide alleate della prevenzione di molte malattie.

Abbiamo trovato sul sito on line di H&M dei top color pastello ideali per allenarsi con stile. Il primo è rosa, corto in leggero jersey a costine con nodo decorativo davanti. Scollo rotondo, maniche corte. Disponibile in 5 diverse varianti. Prezzo: 9,90 euro. Un modello non adatto per sudare, ma magari per una sessione di yoga collettiva in diretta con le tue amiche.

C’è poi un top color pastello, utilizzabile anche come reggiseno sportivo. Un bikini a triangolo senza ferretto con inserti removibili che modellano il seno e offrono un buon sostegno. Alto bordo in basso. Spalline sottili e regolabili da allacciare in varie posizioni. Senza allacciatura. Foderato. Anche in questo caso ci sono molte varianti. Prezzo: 14,99 euro. Terza alternativa, molto low cost, un top lilla a aderente in jersey di cotone. Spalline sottili.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche di reggiseni in cotone organico ideali per la quarantena. Un reggiseno bustier in cotone biologico con spalline regolabili. Un reggiseno in canapa e cotone biologico. Termoregolatore e antiodore. Un modello senza chiusure e senza cuciture spesse, estremamente comodo e naturalmente elastico. Il tessuto è doppio, conferendo maggiore sostegno. Poi un top bustier disponibile in numerose varianti con ampia fascia elastica sotto il seno per sostegno. Cotone di alta qualità, confortevole sulla pelle (guarda gli altri modelli).