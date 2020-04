Durante questa fase di quarantena “comodità” è la parola chiave. Gli abiti impegnativi sono momentaneamente in pausa a vantaggio di un abbigliamento confortevole ideale per trascorrere molte ore tra le mura domestiche. E se anche dobbiamo fare la nostra call quotidiana di lavoro, il resto delle ore via libera a capi sportivi.

Ormai da settimane vi stiamo suggerendo diversi capi per realizzare il vostro outfit casalingo ideale. Di solito ci soffermiamo su vestiti, pantaloni o completi da yoga, oggi è il momento dei top, nello specifico: quelli in cotone organico. Questi capi sono molto importanti perché entrano in contatto con parti del corpo molto delicate come il seno. Per questo un tessuto di qualità è sempre il benvenuto.

Sul sito Lize Shop abbiamo scovato un reggiseno bustier in cotone biologico con spalline regolabili. Un prodotto basic ideale per seni non abbondanti, come primo reggiseno per ragazzine o come reggiseno sportivo. Totalmente anallergico e comodo da indossare. Il cotone biologico con cui è fatto è stato coltivato senza sostanze chimiche, filato con metodi naturali.

Sempre su Lize Shop c’è un’altra alternativa: un reggiseno in canapa e cotone biologico. Termoregolatore e antiodore. Un modello senza chiusure e senza cuciture spesse, estremamente comodo e naturalmente elastico. Il tessuto è doppio, conferendo maggiore sostegno.

Sul sito Altramoda abbiamo invece selezionato una serie di top in cotone organico. Il primo è un modello basic adatto anche durante yoga e ginnastica. In sottile jersey di maglina di cotone biologico con una piccola percentuale di elastane per garantire comfort e vestibilità ottimali. Spalline in elastico regolabili. Poi un top bustier disponibile in numerose varianti con ampia fascia elastica sotto il seno per sostegno. Cotone di alta qualità, confortevole sulla pelle. Da provare anche il top stars dal design sportivo senza chiusura sulla schiena, con ampia fascia elastica sotto il seno per sostegno.