E’ appena uscita la collezione di Simone Rocha x H&M e abbiamo già decretato il vincitore: la t-shirt con applicazioni decorative è senza dubbio il capo must-have della primavera 2021. Un pezzo che non dovrebbe assolutamente mancare alla tua collezione per diverse ragioni. Vediamo quali.

Sul sito du H&M è già possibile visionare e acquisare la nuova collaborazione Simone Rocha x H&M. Da vittima del fashion quale io sono, ovviamente mi sono subito precipitata a analizzare la collezione per capire cosa non mi sarei dovuta far sfuggire. Devo dire che la collezione è ricca di pezzi interessanti ma se ce n’è solo uno che non dovrei lasciare a qualcun altro, so già quale: la t-shirt bianca.

Si tratta di una t-shirt girocollo con davanti delle applicazioni decorative in plastica cucite a mano. Una t-shirt semplicissima ma allo stesso tempo sbarazzina, perfetta per sdrammatizzare qualsiasi look e, perché no, da indossare anche a casa per le sessioni divano Netflix.

Perché non dovresti lasciarti sfuggire questa t-shirt di Simone Rocha x H&M? Innanzitutto, perché si tratta di un capo estremamente versatile che potrai indossare dentro a un mom jeans e sneakers ma anche con una gonna a vita alta e tacchi.

Inoltre, questa t-shirt è in morbido jersey di cotone biologico 100%. Una scelta quindi che non solo ci farà sentire glamour ma che darà una mano anche all’ambiente.

Quando uscì la notizia della collaborazione tra Simone Rocha e H&M, la stilista disse: «Sono entusiasta di lavorare per questa collezione speciale. Sono, infatti, stata fan di tante delle precedenti collaborazioni. Margiela, Alber Elbaz, Comme des Garçons. Ho ancora i calzini Marni per H&M. Ricordo l’euforia di poter avere quei pezzi, pezzi di storia della moda. E adesso per me è emozionante poter offrire la stessa cosa alla gente».

