Un pullover di H&M di colore lilla perfetto per ogni occasione della prossima primavera. Da quando è iniziata la pandemia e conseguenti lockdown, i nostri look e i nostri gusti sono cambiati molto e si sono necessariamente adattati ai tempi in cui stare a casa è una priorità. Così, spazio a morbidi cardigan, pullover extralarge e completi da casa comodi ma allo stesso tempo chic. Ebbene sì perché se è vero che dobbiamo impegnarci per stare a casa il più possibile, questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare al glamour.

Girando per il web ho trovato un pullover di H&M che sembra fare proprio al caso nostro e sono certa diverrà il tuo capo must-have della prossima stagione.

Si tratta di un pullover corto in morbida maglia traforata. Ha lo scollo arrotondato, spalle bassissime, maniche lunghe e ampie, come vuole la moda della primavera 2021. Infine, ha il bordo a costine sullo scollo, a fondo manica e in basso.

CORTESIA H&M

Questo pullover di H&M non dovresti proprio lasciartelo sfuggire. Infatti, soddisfa tutti i requisiti del momento. E’ comodo, pratico e perfetto anche per stare a casa. Ma allo stesso tempo è chic, glamour e perfetto anche con un jeans o con una gonna. Quindi, potrai indossarlo per le lezioni online dell’Università ma anche per fare una passeggiata di shopping o al parco con le amiche. Non solo, sarà perfetto anche da tenere per i tuoi pomeriggi in casa con il partner per le sessioni divano più Netflix.

Insomma, si tratta di un capo che non dovrebbe proprio mancare nel tuo armadio perché è talmente versatile che non riuscirai più a farne a meno. Considerando poi che costa solo 19.90 euro, come è possibile non metterlo immediatamente nel carrello?