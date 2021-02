Quando si tratta di scegliere un set sportivo da fitness, molti di noi hanno determinati criteri. Puoi dare la priorità a leggings che siano aderenti ma comodi, a top che calzino bene o preferire pezzi che puoi indossare insieme ma anche separatamente. E se ti dicessimo di aver trovato un set sportivo da fitness che soddisfa ciascuno di questi requisiti? Segna: il set sportivo da fitness di YouthUnion, formato da ben 5 pezzi e che vanta tantissime recensioni eccellenti su Amazon.

A partire da 24 euro, questo set sportivo da fitness è disponibile in 3 colori (nero, rosa e verde) e include ben 5 pezzi. Una felpa con cappuccio, una t-shirt, un paio di leggings, un paio di pantaloncini e un reggiseno sportivo. E’ perfetto per tutte le stagioni e per tutte le ore del giorno, non importa che sia mattina o sera, primavera, estate o autunno. Il tutto è perfettamente coordinato e potrai indossarlo insieme, ma potrai sfruttarlo anche separatamente.

CORTESIA YOUTHUNION

Il bello di questo set è che oltre ad essere molto economico è molto apprezzato da chi lo ha già acquistato.

Su Amazon vanta centinaia di recensioni a 5 stelle. Recentemente, un acquirente ha scritto: “Ottimo prodotto, sia per l’estate, con short, reggiseno/top e maglia a mezze maniche e per l’inverno, con pantaloni lunghi e felpetta con cappuccio e cerniera. Materiale molto buono, elastico ma non è acrilico, si adatta bene al corpo ed è comodo quando si fanno gli esercizi. Anche rispetto al prezzo, circa €26 non si può dire niente.

Nota bene: veste piccolo come scritto dalle altre recensioni, prendete una taglia in più della vostra”.

Un altro recensore scrive: “Preso per mia moglie per la palestra e il running è rimasta molto soddisfatta. Bene”.

A quanto pare, se proprio bisogna trovare una “pecca”, è la taglia del prodotto che sembra essere leggermente piccola. Ma basterà scegliere una taglia in più per godere al massimo di questa chicca.