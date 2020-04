6 sandali con tacco super colorati per l’estate 2020. Mancano poco più di due mesi all’estate ma l’emergenza coronavirus ci catapulterà direttamente nella stagione calda. In questa fase di quarantena siamo chiuse a casa e il guadaroba ordinario è in pausa. Jeans, gonne, cappotti, sciarpe, scarpe décolleté non sono l’ideale per stare sedute a casa in modo confortevole. Meglio leggings e tute.

In altre parole, gli abiti primaverili, inutilizzati, lasceranno il posto direttamente a quelli estivi. Per questo possiamo utilizzare il tempo libero per scovare pezzi interessanti da includere nei prossimi outfit. Vi abbiamo già parlato di svariati abiti, in questo caso ci soffermiamo sulle calzature.

Tra i brand che vi segnaliamo per l’estate 2020 c’è Dora Shoes, che vende sandali originali e impeccabili. Modelli sofisticati e allo stesso tempo sbarazzini. Uno dei più interessanti è quello con fantasia a pois rossi. Il modello è disponibile anche in bianco e nero. Delizioso anche quello con fantasia a spina di pesce, per chi è amante dei tessuti Missoni style. Oltre al classico animalier, da non trascurare la fantasia aranciata.

Chi ama i colori glitterati ha un punto di riferimento nel brand Studio Creazioni. Dal rosa al turchese, al fucsia, diverse le varianti disponibili. C’è poi il sandalo da party Schutz con la finitura metallica e punta quadrata. Le cinghie centrali creano un disegno sexy sul piede, mentre la tomaia multi-cinturino aggiunge ulteriore fascino al modello. Guarda le foto si seguito nella gallery.