Un maglione in lana morbido, di qualità e low cost. Se pensi che non possa esistere, sappi che ti sbagli. Uniqlo propone un maglione 100% lana merino a meno di 30 euro.

Si tratta di un maglione dallo stile basic, perfetto per il momento, che potrai sfruttare in ogni occasione dell’inverno 2020. Se c’è un anno in cui è lecito investire su capi morbidi, caldi e comodi, è decisamente questo. I vari lockdown e il distanziamento sociale ci obbliga a stare spesso a casa e di “incontrare” amici e parenti preferibilmente tramite videochiamate.

Per questo motivo, l’abbigliamento più di tendenza del momento è l’homewear, comodo, pratico ma allo stesso tempo chic.

Su questa ottica, è importante puntare a capi di qualità e adatti a vivere la casa nel modo più comodo possibile. Così, ecco che il maglione in lana di Uniqlo sembra essere proprio l’acquisto da non farsi sfuggire in questo momento.

Questo maglione ha una elegante trama in lana merino 100%. Rappresenta la base del tuo guardaroba glamour. Ha una texture setosa, ottenuta grazie alla lana merino extrafine. Inoltre, come si legge sul sito di Uniqlo, il materiale è stato trattato in modo specifico per impedirne l’infeltrimento e per consentire il lavaggio in lavatrice.

Se tutti questi motivi ancora non ti hanno convinto ad acquistare questo maglione, sappi che Uniqlo lo offre a soli 29,90 euro. Una spesa davvero irrisoria considerando la qualità del prodotto. Con meno di 30 euro, potrai farti arrivare a casa un maglione in lana 100% che potrai sfruttare in casa ma anche quando potremo di nuovo uscire in libertà. Un vero passepartout che non dovrebbe mancare nei nostri guardaroba.

Il maglione, inoltre, è disponibile in tantissimi colori, dai più neutri come grigio, nero, bianco o beige fino ai più accesi come borgogna, viola o senape. Sei ancora indecisa se prenderlo?

CORTESIA UNIQLO