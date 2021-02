Il vintage anni ’90 è ufficialmente tornato di moda. E noi abbiamo scovato un cardigan di H&M dalle ninety vibes che renderà perfetti tutti i tuoi look della prossima stagione.

Se ami lo stile anni ’90 ma sei stato così poco lungimirante da non tenere nell’armadio i pezzi iconici di quegli anni, questo cardigan di H&M potrebbe fare al caso tuo. Si tratta di un cardigan corto in morbida maglia a trecce con lana. Presenta delle applicazioni ricamate davanti, proprio come voleva la moda Ninety. Ha una profonda apertura in alto con bottoni davanti. Spalle basse e maniche lunghe a palloncino con polsino stretto a coste. Infine, presenta un alto bordo a coste in basso.

CORTESIA H&M

Che dire, si tratta del capo must-have del momento per un perfetto stile anni ’90. Questo cardigan di H&M è super versatile: potrai indossarlo con un mom jeans e toppino, ma anche con una gonnellina a portafoglio, proprio come la moda vuole.

Leggi anche: La tuta da casa (e non) che per 30 euro ti assicura comfort e morbidezza

Inoltre, essendo un capo morbido, potrai sfoggiarlo in casa per la DAD o per le sessioni universitarie via Zoom. Ma, appena potremo di nuovo uscire, sarà perfetto per andare a fare shopping con le amiche o per un aperitivo in compagnia.

Leggi anche: Questo cardigan H&M è il più comfy e chic della nuova stagione

Se anche tu vuoi dare un boost al tuo look e avere un tocco vintage, non dovresti farti sfuggire questo cardigan di H&M in misto lana, che arriva a casa tua per meno di 35 euro.