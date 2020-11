Se siete alla ricerca di un paio di pantaloni caldi e comodi per le vostre giornate in smartworking, abbiamo un modello da segnalarvi.

Parliamo di un paio di joggers in cotone e cashmere firmati Yamamay, che costano 25,95 euro.

Il modello è disponibile in due diversi colori: antracite e beige. Le taglie vanno dalla s alla l.

Noi vi consigliamo la variante più chiara, che ben si abbina a un maglione bianco e a delle ciabatte dello stesso colore.

In questi ultimi nove mesi il comfy look ha spazzato via il guardaroba pre pandemia, che dalla scorsa primavera è in pausa nell’armadio (salvo la breve pausa estiva).

Le previsioni non sono rosee e probabilmente gli oufit casalinghi continueranno a essere protagonisti per i prossimi mesi.

Basta dare un’occhiata a negozi fisici e on line per rendersi conto che i più importanti brand di abbigliamento hanno già messo a disposizione dei clienti collezioni di home wearing a discapito di tubini e tailleur.

Questi pantaloni Yamamay possono essere sfruttati per il lavoro da casa, ma anche per i momenti di relax. Se temete il freddo, via libera anche all’utilizzo come pezzo sotto del pigiama.

Non li consigliamo per lo sport casalingo, perché essendo molto pesanti non possono sostituire uno jogger o dei leggings.

Altri capi da mettere nel carrello per l’autunno inverno 2020/21.

Date un’occhiata a questa tuta firmata Uniqlo, che potrebbe diventare la vostra alleata durante le ore lavorative casalinghe davanti al pc.

Vi abbiamo parlato anche di un paio di pantaloni a costine in modal, che abbiamo scovato sul sito del brand Intimissimi.

Un modello perfetto per trascorrere molte ore sedute perché vi permette di incrociare facilmente le gambe e assumere posizioni varie quando siete attaccate al pc per comunicare con il resto del mondo.

Per completare l’oufit comfy, mettete anche nel carrello queste ciabattine modello Teddy, che costano 15,90 euro.